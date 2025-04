Daniel Martyniuk od lat jest w centum zainteresowania kolorowej prasy. Przez swoje uzależnienie od alkoholu często się awanturuje, co doprowadza go do konfliktu z prawem. W 2018 roku Daniel Martyniuk został zatrzymany za jazdę pod wpływem narkotyków, co skutkowało odebraniem mu prawa jazdy na trzy lata.

Daniel Martyniuk u Żurnalisty

Jeszcze w ubiegłym roku w ekskluzywnym hotelu Belveder w Zakopanem, Daniel Martyniuk wszczął awanturę, w trakcie której, wulgarnie obrażał swoją żonę Faustynę oraz zaczepiał innych gości. Interweniowała ochrona hotelu, a następnie policja, która wyprowadziła go w kajdankach. ​

Teraz Daniel Martyniuk zdecydował się udzieli wywiadu „Żurnaliście”, w którym opowiedział swoją perspektywę licznych doniesień prasy. Zdradził, w jakim momencie życia zaczął się staczać:

Tak, jak zostawiłem statki. Wszystko zaczęło się walić, zacząłem żyć na koszt mojego taty, zacząłem się tylko bawić. To był błąd, koledzy też mówili „wracaj na te statki” – wyznał.

Prowadzący wywiad zapytał, jak się żyje na koszt taty. Daniel przyznał, że podbierał pieniądze rodzicom:

„Szczerze Ci powiem, że sobie na początku sam brałem. Z domu, gdzieś tam sobie zawsze leżały i potrafiłem sobie wziąć” – mówi Martyniuk.

Następnie opowiada, jak wówczas wyglądało jego życie:

Budziłem się o 16.00. Tak rozwalało cały dzień. Trzeba było posprzątać, wyjść do kolegów i działo się tak. To nie było zbyt dobre. Wracało się po nocach, imprezy też były ostre. Robiło się różne rzeczy… są pewne rzeczy, których nigdy bym nie zrobił np. heroina – podkreśla.

Następnie opowiedział o wyjątkowo traumatycznym przeżyciu, czyli 28 dniach w areszcie. Żurnalista przytoczył fragmenty artykułu: „Raz trafiłeś na niecały miesiąc do aresztu za łamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdu”.

Daniel Martyniuk o aresztowaniu

Daniel Martyniuk sprostował doniesienia prasy:

„To też nie do końca tak było. Do aresztu trafiłem za to, że porobili mi zdjęcia na stacji benzynowej w Wasilkowie, gdzie mieszkam, a byłem na kwarantannie i do tego też się nie stosowałem. Ale tak naprawdę zarzut dlaczego się do tego nie stosowałem, to było o podejrzenie matactwa, że będę namawiał ludzi ze stacji, żeby oni zeznania zmieniali. Zamknęli mnie na 28 dni do aresztu”.

Wspomina, jakie warunki miał w areszcie:

To nie było fajne. Na początku nie miałem papierosów przez tydzień, to było ciężko. Byłem zdenerwowany, a miałem przy sobie 200 zł. To jak mnie wypuścili po ponad tygodniu do kantyny, to od razu papierosy kupiłem. A tak to jedzenie niedobre… – mówi Daniel.

Najpierw miał jedno osobą celę, a potem został przeniesiony do innego zatrzymanego:

„Załamany byłem, siedziałem na początku sam, dostałem jedno osobą cele, a potem jak zobaczyli… „Jak Pan się tak dobrze czuje, to damy panu kolegę”. Przenieśli mnie do drugiej celi, taka była brudna… pierwsza też, ale była nowa, a druga była hardcorowa. Byłem przestraszony, ale nie… on siedział za marihuanę, za dilowanie” – wspomina.

Przyznaje, że nie miał pojęcia, ile dni będzie zatrzymany:

Nie miałem pojęcia, nawet jak poszedłem do sądu, to oni mogli mi przedłużyć. Jak poszedłem do sądu, to siedziałem i się nie odzywałem, jak mysz pod miotłą. To było traumatyczne przeżycie. Tym bardziej jeszcze święta wielkanocne, a klawisze świętowali – opowiada Daniel.

Żurnalista zauważa, że pewnie był atrakcją w areszcie. Martyniuk przyznał, że tak: „Oczywiście, jak wchodziłem to już z okien krzyczeli. Miałem takie buty kolorowe, a oni „ale fajne masz buciki”, a ja odkrzaczałem „chciałbyś takie mieć”.

Okazuje się, że Daniel mógł oglądać w areszcie telewizję. Mimo tego pobyt tam był dla niego niesamowicie traumatyzujący:

„Miałem telewizor, ale nic nie było. Wyłączają od 11 do 23 i z rana masz pobudkę 6 rano, otwierają klapę, jakby specjalnie z kopa, taki hałas. Myślałem, że wyjdziemy jak na filmach amerykańskich, że wszyscy w deszczu stoją, poustawiani na baczność, a to apel jest, że stajesz przed drzwiami i mówisz: Imię? – Daniel, nazwisko? – Martyniuk, imię ojca? Zenon. Potem wali tą klapą, zasuwa, ten dźwięk, to jest przerażające”.

Zdradził także, że dopiero po 2 tygodniach mógł zobaczyć się z adwokatem: