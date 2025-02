Daniel Martyniuk, syn muzycznego króla dico polo od jakiegoś czasu ma problem ze stabilizacją w swoim życiu. Syn artysty był kiedyś żonaty z Eweliną Golczyńską, jednak po jakimś czasie doszło do rozwodu. Para doczekała się jednak córki Laury, z którą rzekomo młody Martyniuk oraz jego rodzice mają teraz ograniczony kontakt.

Czyżby w życiu Daniela Martyniuka pojawił się nowy problem?

Poprzednie małżeństwo Daniela Martyniuka nie trwało zbyt długo, a do tego nigdy nie ukrywał on chłodnych relacji z byłą żoną. Ich rozwód przebiegł w dość nerwowej atmosferze, a oliwy do ognia miała dolać Danuta Martyniuk, która zarzuciła kilka rzeczy byłej synowej. Martyniukowie jednak po czasie spuścili z tonu, aby mieć spokojny kontakt z wnuczką.

Jak się okazuje, teraz to obecna żona Daniela Martyniuka, Faustyna jest krytykowana przez Danutę Marytniuk, która nie pała sympatią do nowej synowej. W jednej z rozmów z serwisem ShowNews oskarżyła ją o utrudnianie kontaktów Danielowi z jego córką. Podobno młody Martyniuk miał się z nią ostatni raz widzieć rok temu, z okazji jej 5. urodzin. Choć warto dodać, że ojciec nigdy nie był skory do częstych spotkań z córką, to teraz jego obecna żona ma być dodatkową przeszkodą.

Gdyby nie nasza pomoc, to Daniel nie ma źródła dochodu. Widać też, że bardzo przeżywa, że nie może córki odwiedzać. Nie ma przecież prawa jazdy, a nam Faustyna zakazuje tam jeździć. W lutym uciekł od niej w samych spodenkach i koszulce, bo tak bardzo chciał pojechać na urodziny Laurki. Pamiętam to jak dziś, bo na drugi dzień musiałam jechać do Konina i kupować mu rzeczy. On wyraźnie się jej boi – wyzanała Danuta Martyniuk.

Wczoraj (12 lutego), córka Martyniuka obchodziła 6. urodziny. O tym czy Daniel ten dzień spędził z córką nie wiadomo, jednak jego rodzice jakiś czas temu poinformowali, że zamierzają odwiedzić wtedy wnuczkę.