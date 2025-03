Deynn i Daniel Majewski to jedna z najpopularniejszych par w polskim internecie. Od wielu lat ich życie śledzi rzesza fanów, którzy z zapartym tchem obserwują ich wzloty i upadki. Droga do ich wspólnego szczęścia nie była prosta. Para przeszła przez ogromne kryzysy w swoim małżeństwie, ale mimo to ich miłość przetrwała. Kilka miesięcy temu Deynn ogłosiła, że jest w ciąży. Od tego czasu dzieli się każdym szczegółem swojego nowego życia z fanami.

Deynn w 39. tygodniu ciąży pokazała brzuszek, umeblowany pokoik i… już myśli o drugim dziecku?!