Deynn jest jedną z najpopularniejszych polskich influencerek. Razem z ukochanym — Danielem Majewskim oczekują narodzin wspólnego dziecka. Termin porodu już się zbliża, w związku z czym kobieta czuje się coraz gorzej. Jak sama ostatnio wyznała, ma za sobą bardzo niełatwe dni, kiedy mocno bolała ją głowa i odczuwała zbliżający się termin rozwiązania. Jakiś czas temu wrzuciła do sieci niepokojący wpis, w którym zdradziła, że ma za sobą potworną noc…

Influencerka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie często kontaktuje się z internautami. Ostatnio zamieściła w sieci wpis, w którym opisała, że przeżyła bardzo trudną noc z ogromnym bólem brzucha. Deynn nie kryła przerażenia i opowiedziała o wszystkim w wiadomości na swoim kanale nadawczym:

Przerażająca noc. Koło 2.00 – 3.00 obudziłam się z mocnym bólem brzucha (jak na okres). Gdyby nie to, że nie były to skurcze, to już sprawdzałabym walizkę do szpitala. Termin się zbliża wielkimi krokami, remont jeszcze trwa, stres się nawarstwia. Samopoczucie na ostatniej prostej jest bardzo ciężkie. Każdy dzień to przetrwanie. Staram się podchodzić pozytywnie, ale wiadomo, hormony tutaj rozdają karty. Prześlijcie mi trochę dobrej energii — napisała na Instagramie Deynn.