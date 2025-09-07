Doda zachwyciła w studio Dzień Dobry TVN

Gościnią piątkowego wydania „Dzień Dobry TVN” była Doda, która podsumowała dwadzieścia lat swojego zawodowego i osobistego rozwoju. Artystka zaproszona została z okazji jubileuszu otrzymania nagrody Słowika Publiczności na Festiwalu w Sopocie w 2005 roku. Wydarzenie to okazało się furtką do świata muzyki i showbiznesu. Od tamtego czasu Doda otrzymała setki nagród od publiczności, ale ta pierwsza – jak sama przyznaje – ma dla niej wyjątkowe znaczenie.

Dwie dekady sukcesów i ikonicznych momentów

Ponadto w rozmowie z prowadzącymi komentowała swoje występy w śniadaniówce na przestrzeni lat, dzieliła się refleksjami na temat kariery oraz zapowiedziała niespodzianki dla fanów w najbliższym czasie. Nie zabrakło również lżejszych tematów i charakterystycznego dla niej poczucia humoru.

A żeby było naprawdę ikonicznie, razem z Ewą Drzyzgą odtworzyła słynną scenę nazywaną „masakrą”, którą młodzież do dziś uznaje za absolutnie kultowy moment polskiej popkultury. W oryginale sprzed lat, który do dziś generuje milionowe wyświetlenia na TikToku i Instagramie, Doda wyraziła swoje niezadowolenie z powodu obecności Kingi Rusin.

Stylizacja, która poruszyła widzów i Internet

Najwięcej emocji wzbudził jednak jej rewelacyjny wygląd. Doda zaprezentowała się w stylizacji, która podkreślała jej sylwetkę i łączyła elegancję z nowoczesnością. Stylizację rodem z Hollywood i lat przedwojennych dopełniły perfekcyjnie dobrane makijaż oraz fryzura. Artystka emanowała świeżością i energią, zachwycając zarówno prowadzących, jak i widzów przed telewizorami.

Wizyta Dody w jubileuszowym wydaniu DDTVN pokazała, że od dwóch dekad pozostaje jedną z najważniejszych osobowości polskiej sceny muzycznej, a jednocześnie ikoną.

Materiał prasowy