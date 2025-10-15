Doda bryluje na Gali Psierocińca! Spektakularnie podkreśliła figurę tą stylizacją
Artystka jak zwykle zachwyca na czerwonym dywanie.
/ 15.10.2025 /
Doda pojawiła się na Gali Psierocińca. Zaprezentowała się w bardzo nowoczesnej stylizacji. Artystka postawiła na dopasowany czarny kombinezon o długości 3/4, który podkreśla jej zgrabną sylwetkę i sportowy styl.
Prosty fason i głęboki dekolt dodają całości kobiecości, a jednocześnie zachowują minimalistyczny charakter.
Do stylizacji Doda dobrała klasyczne szpilki w odcieniu ciemnego brązu i delikatną biżuterię.
