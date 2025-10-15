times-dark
Doda bryluje na Gali Psierocińca! Spektakularnie podkreśliła figurę tą stylizacją

Artystka jak zwykle zachwyca na czerwonym dywanie.

Doda
15.10.2025
Aurora
Doda pojawiła się na Gali Psierocińca.  Zaprezentowała się w bardzo nowoczesnej stylizacji. Artystka postawiła na dopasowany czarny kombinezon o długości 3/4, który podkreśla jej zgrabną sylwetkę i sportowy styl.

Prosty fason i głęboki dekolt dodają całości kobiecości, a jednocześnie zachowują minimalistyczny charakter.

Do stylizacji Doda dobrała klasyczne szpilki w odcieniu ciemnego brązu i delikatną biżuterię.

