Doda w bieli i kusych szortach podbija galę „Kobieta Roku Glamour”! Wyglądała niczym anioł… (FOTO)
Piosenkarka jak zwykle skradła całą uwagę!
Dziś (21 października) odbyła się gala Kobieta Roku Glamour 2025. Wydarzenie to jak zawsze zgromadziło całą śmietankę gwiazd, a event uświetniły swoją obecnością m.in. Julia Wieniawa, Joanna Koroniewska, Sandra Kubicka, Klaudia Halejcio, Izabela Krzan czy Maja Hyży. Wszystkie z pań prezentowały się obłędnie, jednak naszą uwagę zwrócił look Dody.
Piosenkarka jak zwykle skradła całą uwagę i po raz kolejny udowodniła, że modowe trendy ma w jednym palcu. Tym razem Doda postawiła na biały komplet w postaci mikro szortów oraz krótkiej marynarki z guzikami. Warto zauważyć, że fason ten jest o dość ciekawej strukturze, która dodatkowo nadała charakteru stylizacji. Całość wokalistka ograła białymi szpilkami oraz rajstopami.
„Wisienką na torcie” w tym looku okazał się rozświetlający makijaż oraz fikuśny koczek na głowie artystki.
A wam jak podoba się taka stylizacja?
anna | 22 października 2025
serio??
Anonim | 21 października 2025
Kryminalistka