times-dark
Kozaczek
Ale plota! Czerwony dywan Moda Z życia gwiazd

Doda w bieli i kusych szortach podbija galę „Kobieta Roku Glamour”! Wyglądała niczym anioł… (FOTO)

Piosenkarka jak zwykle skradła całą uwagę!

Czerwony Dywan Doda Gala Glamour Stylizacja
/ 21.10.2025 /
KJ
akpa20251021_glamour2_pw_3511 źródło AKPA

1 / 6

Doda na gali Kobieta Roku Glamour 2025

Dziś (21 października) odbyła się gala Kobieta Roku Glamour 2025. Wydarzenie to jak zawsze zgromadziło całą śmietankę gwiazd, a event uświetniły swoją obecnością m.in. Julia Wieniawa, Joanna Koroniewska, Sandra Kubicka, Klaudia Halejcio, Izabela Krzan czy Maja Hyży. Wszystkie z pań prezentowały się obłędnie, jednak naszą uwagę zwrócił look Dody. 

akpa20251021_glamour2_pw_3477 źródło AKPA

2 / 6

Doda na gali Kobieta Roku Glamour 2025

Piosenkarka jak zwykle skradła całą uwagę i po raz kolejny udowodniła, że modowe trendy ma w jednym palcu. Tym razem Doda postawiła na biały komplet w postaci mikro szortów oraz krótkiej marynarki z guzikami. Warto zauważyć, że fason ten jest o dość ciekawej strukturze, która dodatkowo nadała charakteru stylizacji. Całość wokalistka ograła białymi szpilkami oraz rajstopami.

akpa20251021_glamour2_pw_3480 źródło AKPA

3 / 6

Doda na gali Kobieta Roku Glamour 2025

„Wisienką na torcie” w tym looku okazał się rozświetlający makijaż oraz fikuśny koczek na głowie artystki.

akpa20251021_glamour2_pw_3497 źródło AKPA

4 / 6

Doda na gali Kobieta Roku Glamour 2025

A wam jak podoba się taka stylizacja?

5 / 6

Doda na gali Kobieta Roku Glamour 2025
akpa20251021_glamour1_en_9130 źródło AKPA

6 / 6

Doda na gali Kobieta Roku Glamour 2025
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

anna | 22 października 2025 Odpowiedz

serio??

Anonim | 21 października 2025 Odpowiedz

Kryminalistka

POLECANE DLA CIEBIE
Nawrocki bryluje z żoną na Konkursie Pianistycznym! W takim wydaniu jeszcze ich nie widzieliśmy (FOTO)
Aktualności Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd
Czerwony Dywan Karol Nawrocki
Nawrocki bryluje z żoną na Konkursie Pianistycznym! W takim wydaniu jeszcze ich nie widzieliśmy (FOTO)
Para prezydencka skradła całą uwagę.
Julia Wieniawa jak aniołek Victoria’s Secret! Jej prześwitująca kreacja odsłoniła niemal całe ciało
Czerwony dywan
Julia Wieniawa
Julia Wieniawa jak aniołek Victoria’s Secret! Jej prześwitująca kreacja odsłoniła niemal całe ciało
Tak rozebranej aktorki jeszcze nie widzieliśmy, wszyscy doznali szoku.
Rzadki widok! Kinga Rusin u boku Marka Kujawy na prestiżowej gali w Warszawie
Czerwony dywan
Kinga Rusin Marek Kujawa
Rzadki widok! Kinga Rusin u boku Marka Kujawy na prestiżowej gali w Warszawie
To prawdziwa rzadkość, że Kinga Rusin pojawia się z ukochanym.
Gwiazdy i politycy na XIX Konkursie Pianistycznym! Kinga Rusin z partnerem, para prezydencka, Kamil Stoch z żoną…(FOTO)
Aktualności Czerwony dywan Polscy celebryci Z życia gwiazd
Joanna Moro Julia Pietrucha
Gwiazdy i politycy na XIX Konkursie Pianistycznym! Kinga Rusin z partnerem, para prezydencka, Kamil Stoch z żoną…(FOTO)
Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, Omenaa Mensah, Joanna Moro...
Plejada gwiazd na gali Kobieta Roku Glamour! Śnieżna Doda, prawie naga Julia Wieniawa, Sandra Kubicka, Steczkowska
Czerwony dywan
Doda Joanna Koroniewska
Plejada gwiazd na gali Kobieta Roku Glamour! Śnieżna Doda, prawie naga Julia Wieniawa, Sandra Kubicka, Steczkowska
Pojawili się także Zofia Zborowska z mężem, Maja Hyży w odważnym gorsecie, Izabella Krzan, Klaudia Halejcio.
Anja Rubik znów zakochana! Po rozwodzie i nieudanym związku odnalazła miłość
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Anja Rubik Louis Garrel
Anja Rubik znów zakochana! Po rozwodzie i nieudanym związku odnalazła miłość
To znany aktor. Pasuje do Anji Rubik?
Nie żyje gwiazdor „M jak Miłość” i „Klanu”. Widzowie w ogromnym smutku
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Nie żyje śmierć
Nie żyje gwiazdor „M jak Miłość” i „Klanu”. Widzowie w ogromnym smutku
Aktor znanych produkcji miał 69 lat.
Wersow pokazała kolejne kadry z wesela. Tym razem odsłoniła kulisy kolacji przedślubnej (WIDEO)
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Friz ślub
Wersow pokazała kolejne kadry z wesela. Tym razem odsłoniła kulisy kolacji przedślubnej (WIDEO)
To był magiczny wieczór!
Kurzajewski dostał pytanie od dziennikarza: „Czemu nie ma Kasi Cichopek w sądzie?” Rzucił piękną ripostą
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Kurzajewski dostał pytanie od dziennikarza: „Czemu nie ma Kasi Cichopek w sądzie?” Rzucił piękną ripostą
Takich słów, chyba nikt się nie spodziewał.
Ewa Minge staje w obronie Mai Bohosiewicz: „Widzę jak pastwią się…, że stchórzyła”
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Ewa Minge Hejt
Ewa Minge staje w obronie Mai Bohosiewicz: „Widzę jak pastwią się…, że stchórzyła”
"Zapłaciłam zdrowiem za moje marzenia...Maja podobnie" - ujawnia Minge.
Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood
Skandale Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Kanye West Kim Kardashian
Kim Kardashian: Od taśmy z Ray-J do wojny z Taylor Swift! Największe dramy, które wstrząsnęły Hollywood
Celebrytka świętuje 45 urodziny!
Popek ujawnia szokujące historie z „Tańca z gwiazdami”: „Janja już biedna na kolanach klęczała”
Ale plota! Newsy Skandale
Janja Lesar Popek
Popek ujawnia szokujące historie z „Tańca z gwiazdami”: „Janja już biedna na kolanach klęczała”
Wspomniał o używkach na planie programu...
Dziennikarka TVN24 błyszczy z mężem na gali Telekamery 2025. Niedawno wzięli ślub!
Czerwony dywan
Joanna Kryńska
Dziennikarka TVN24 błyszczy z mężem na gali Telekamery 2025. Niedawno wzięli ślub!
Joanna Kryńska olśniewała elegancją.
Tak wystrojonej Martyny Wojciechowskiej jeszcze nie widzieliśmy! Wszystkich zachwyciła
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Martyna Wojciechowska
Tak wystrojonej Martyny Wojciechowskiej jeszcze nie widzieliśmy! Wszystkich zachwyciła
Dziennikarka pokazała błysk i klasę. Do tej pory lubiła luźne stylizacje.
Czarny wieczór gwiazd! Wojciechowska, Nosowska, Kulesza, Maffashion… przyciągnęły wszystkie spojrzenia
Czerwony dywan Polscy celebryci
Agata Kulesza Julia Kuczyńska
Czarny wieczór gwiazd! Wojciechowska, Nosowska, Kulesza, Maffashion… przyciągnęły wszystkie spojrzenia
Tak bawiły się gwiazdy na ekskluzywnym evencie.
Daria Ładocha z córką na ściance Telekamer 2025! Fani oniemieli na widok nastolatki
Dzieci gwiazd Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Daria ładocha Telekamery
Daria Ładocha z córką na ściance Telekamer 2025! Fani oniemieli na widok nastolatki
Ten duet skradł cały czerwony dywan! Daria Ładocha rzadko pokazuje dzieci.
 