Doda w bieli i kusych szortach podbija galę „Kobieta Roku Glamour”! Wyglądała niczym anioł… (FOTO)

Doda na gali Kobieta Roku Glamour 2025

Piosenkarka jak zwykle skradła całą uwagę i po raz kolejny udowodniła, że modowe trendy ma w jednym palcu. Tym razem Doda postawiła na biały komplet w postaci mikro szortów oraz krótkiej marynarki z guzikami. Warto zauważyć, że fason ten jest o dość ciekawej strukturze, która dodatkowo nadała charakteru stylizacji. Całość wokalistka ograła białymi szpilkami oraz rajstopami.