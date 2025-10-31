Doda zachwyca w różowej stylizacji! W tym wydaniu wygląda jak gwiazda Hollywood

Doda

Całość uzupełniło małe, stylowe nakrycie głowy w tym samym kolorze. Ten detal dodał lookowi nuty teatralności i szyku. To modowy akcent, który rzadko pojawia się w stylizacjach polskich gwiazd, a u Dody wypadł zjawiskowo. Ten dodatek przypomina jedną z kultowych stylizacji z filmu „Legalna Blondynka 2”.