Doda zachwyca w różowej stylizacji! W tym wydaniu wygląda jak gwiazda Hollywood

Ten look to połączenie elegancji i kobiecości.

Doda
/ 31.10.2025 /
Aurora
Doda źródło KAPIF

1 / 8

Doda

Podczas ostatniego wydarzenia Doda po raz kolejny zachwyciła stylizacją, która przeniosła wszystkich w czasie, prosto do złotej ery Hollywood.

Doda źródło KAPIF

2 / 8

Doda

Doda postawiła na wyjątkowy zestaw w odcieniu pudrowego różu, który łączy w sobie elegancję, kobiecość i odrobinę ekstrawagancji. Satynowy komplet składający się z dopasowanego gorsetu i długiej spódnicy pięknie podkreślił jej figurę, a miękki połysk materiału nadał stylizacji luksusowego charakteru.

Doda źródło KAPIF

3 / 8

Doda

Całość uzupełniło małe, stylowe nakrycie głowy w tym samym kolorze. Ten detal dodał lookowi nuty teatralności i szyku. To modowy akcent, który rzadko pojawia się w stylizacjach polskich gwiazd, a u Dody wypadł zjawiskowo. Ten dodatek przypomina jedną z kultowych stylizacji z filmu „Legalna Blondynka 2”.

Doda źródło KAPIF

4 / 8

Doda

Artystka postawiła na dodatki w jasnej tonacji: kremowo-różową torebkę z ozdobną kokardą, błyszczące szpilki oraz biżuterię w postaci dużych kolczyków i zegarka.

Doda źródło KAPIF

5 / 8

Doda

Włosy Dody ułożone zostały w miękkie fale, a makijaż podkreślał jej naturalne piękno. Rozświetlona cera, delikatnie zaznaczone oczy i błyszczyk w kolorze nude stworzyły idealny balans między glamour a świeżością.

Doda źródło KAPIF

6 / 8

Doda
Doda źródło KAPIF

7 / 8

Doda
Doda źródło KAPIF

8 / 8

Doda
KOMENTARZE
Kobieta | 31 października 2025 Odpowiedz

Po co promujecie tego wyrzutka!!!!

Adas | 31 października 2025 Odpowiedz

Patologia,kijem bym nie tknal!!!!!!!!!!!!

