Dom Kubickiej i Barona. Luksusy, że aż można pozazdrościć!
Mimo burzliwych okresów Sandra Kubicka i Baron tworzą obecnie szczęśliwą rodziną. Teraz pokazali, gdzie wspólnie mieszkają. Luksus to mało powiedziane!
Kariera Sandry Kubickiej
Ścieżka zawodowa Sandry Kubickiej to coś znacznie więcej niż standardowa kariera w modelingu. Zdobyła uznanie na światowych rynkach, współpracując z prestiżowymi markami i pojawiając się na łamach topowych magazynów, m.in. „Playboya” czy „Cosmopolitan”. Po powrocie do kraju rozwinęła swoją obecność w mediach, a jednocześnie zaczęła budować własne projekty biznesowe, związane z branżą beauty oraz zdrowym stylem życia. Jej aktywność nie kończy się jednak na pokazach, sesjach zdjęciowych i firmach.
Sandra Kubicka skutecznie odnalazła się także w polskim show-biznesie — brała udział w „Tańcu z gwiazdami” i pojawiła się w roli prowadzącej program „Love Me or Leave Me. Kochaj albo rzuć”. Dzięki swojej otwartości, różnorodnym talentom i mocnej obecności w social mediach stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych influencerek, inspirującą szerokie grono odbiorców.
Sandra Kubicka wraz z Baronem wychowują synka
W centrum codzienności Sandry Kubickiej znajduje się rodzina — jej mąż, muzyk Aleksander Milwiw-Baron, oraz ich syn Leonard, który przyszedł na świat w maju 2024 roku. Po ślubie, który odbył się w kwietniu, małżonkowie zdecydowali się na zakup domu pod Warszawą, gdzie krok po kroku urządzają swoje miejsce na ziemi. Sandra, obok rozwijania własnych projektów i aktywności w sieci, nie unika rozmów o problemach zdrowotnych. Otwarcie opowiada o zmaganiach z PCOS, chorobą, która często wiąże się z zaburzeniami hormonalnymi i trudnościami z zajściem w ciążę.
Wiosną 2025 roku ogłosiła, że jej związek z Baronem przechodzi poważny kryzys — poinformowała o rozstaniu i złożeniu dokumentów rozwodowych. Ostatecznie jednak para podjęła próbę naprawy relacji, wycofała wniosek i dała sobie kolejną szansę. Dziś nadal mieszkają razem, tworząc ciepły, stabilny dom dla małego Leonarda. Modelka świetnie odnajduje się w macierzyństwie i często wspomina, że marzy o większej rodzinie. Podczas jednego z instagramowych Q&A przyznała, że w przyszłości chciałaby postarać się o drugie dziecko, by jej syn nie dorastał jako jedynak.
Tym razem Sandra zdecydowała się pokazać ich dom.
Ojej!!!!!!! Zablokowal ,, psinka” moj komentarz😅Prawda boli jesli pisze sie wyssane z nie wiem czego BZDURY👌💪👍
Kazdy widzi to inaczej….. a do luxusow to baaardzo daleko!!!!!! ( co jest widoczne na zdjeciach!!!!!!)