Mimo burzliwych okresów Sandra Kubicka i Baron tworzą obecnie szczęśliwą rodziną. Teraz pokazali, gdzie wspólnie mieszkają. Luksus to mało powiedziane!

Kariera Sandry Kubickiej

Ścieżka zawodowa Sandry Kubickiej to coś znacznie więcej niż standardowa kariera w modelingu. Zdobyła uznanie na światowych rynkach, współpracując z prestiżowymi markami i pojawiając się na łamach topowych magazynów, m.in. „Playboya” czy „Cosmopolitan”. Po powrocie do kraju rozwinęła swoją obecność w mediach, a jednocześnie zaczęła budować własne projekty biznesowe, związane z branżą beauty oraz zdrowym stylem życia. Jej aktywność nie kończy się jednak na pokazach, sesjach zdjęciowych i firmach.

Sandra Kubicka skutecznie odnalazła się także w polskim show-biznesie — brała udział w „Tańcu z gwiazdami” i pojawiła się w roli prowadzącej program „Love Me or Leave Me. Kochaj albo rzuć”. Dzięki swojej otwartości, różnorodnym talentom i mocnej obecności w social mediach stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych influencerek, inspirującą szerokie grono odbiorców.

Sandra Kubicka wraz z Baronem wychowują synka

W centrum codzienności Sandry Kubickiej znajduje się rodzina — jej mąż, muzyk Aleksander Milwiw-Baron, oraz ich syn Leonard, który przyszedł na świat w maju 2024 roku. Po ślubie, który odbył się w kwietniu, małżonkowie zdecydowali się na zakup domu pod Warszawą, gdzie krok po kroku urządzają swoje miejsce na ziemi. Sandra, obok rozwijania własnych projektów i aktywności w sieci, nie unika rozmów o problemach zdrowotnych. Otwarcie opowiada o zmaganiach z PCOS, chorobą, która często wiąże się z zaburzeniami hormonalnymi i trudnościami z zajściem w ciążę.

Wiosną 2025 roku ogłosiła, że jej związek z Baronem przechodzi poważny kryzys — poinformowała o rozstaniu i złożeniu dokumentów rozwodowych. Ostatecznie jednak para podjęła próbę naprawy relacji, wycofała wniosek i dała sobie kolejną szansę. Dziś nadal mieszkają razem, tworząc ciepły, stabilny dom dla małego Leonarda. Modelka świetnie odnajduje się w macierzyństwie i często wspomina, że marzy o większej rodzinie. Podczas jednego z instagramowych Q&A przyznała, że w przyszłości chciałaby postarać się o drugie dziecko, by jej syn nie dorastał jako jedynak.

Tym razem Sandra zdecydowała się pokazać ich dom.

Luksusowy dom Sandry Kubickiej i Barona

Dom Sandry Kubickiej i Barona emanuje elegancją i współczesnym stylem, a każde pomieszczenie sprawia wrażenie starannie przemyślanego. Przestrzeń utrzymana jest w jasnych odcieniach, które podkreślają jej rozmach i wprowadzają poczucie lekkości. Kuchnia wyróżnia się głęboką kolorystyką mebli oraz sprytnie ukrytym wejściem do spiżarni. Część dzienna to obszerna strefa wypoczynkowa połączona z jadalnią — uwagę przyciąga duży narożnik i okazały stół otoczony nowoczesnymi fotelami.

Modelka zadbała też o osobny pokój przeznaczony wyłącznie na swoją kolekcję obuwia, dopracowując każdy detal tego wnętrza. Łazienka zachwyca zestawieniem marmurowych powierzchni z eleganckimi, złotymi akcentami. W przestronnym wnętrzu znajduje się efektowna, wolnostojąca srebrna wanna oraz praktyczne zabudowy. Natomiast królestwo jej synka to pełne uroku miejsce, w którym centralną dekoracją jest wielka ilustracja żyrafy. Nie brakuje w nim miejsca do zabawy, licznych dodatków oraz elementów tworzących przyjazną, nowoczesną atmosferę idealną dla dziecka.