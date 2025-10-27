Sandra Kubicka niespodziewanie wróciła do wspomnień ze swojego ślubu. Towarzysząc przyjaciółce podczas przymiarek sukni ślubnych, modelka nie kryła emocji i zdradziła, że jednego szczegółu z własnej ceremonii do dziś żałuje. Jej szczere wyznanie wzbudziło wśród fanów poruszenie i pytania, czy planuje… drugi ślub z Alkiem Baronem.

Ślub Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona był jednym z najgłośniejszych wydarzeń w polskim show-biznesie 2024 roku. Zakochani poznali się w 2021 roku i niemal od razu zamieszkali razem. Wkrótce potem media obiegła informacja o ciąży modelki, a kilka miesięcy później na świecie pojawił się ich syn, Leonard.

Choć wiosną 2025 roku para przechodziła kryzys i nawet złożyła pozew rozwodowy, dziś wydaje się, że znów tworzą zgraną rodzinę. Oboje wielokrotnie podkreślali, że najważniejsze jest dla nich dobro dziecka i wzajemne wsparcie.

Teraz Sandra Kubicka podzieliła się z fanami bardzo osobistym wyznaniem. Modelka, która towarzyszyła swojej przyjaciółce w salonie sukien ślubnych, opublikowała na Instagramie krótkie nagranie, w którym zdradziła, że widok eleganckich kreacji wywołał w niej falę wspomnień.

Nigdy bym nie chciała hucznego wesela, ale w takiej pięknej sukni mogłabym pójść do ołtarza. I troszkę mi teraz smutno, że ja miałam zwykłą dzianinową – napisała.

Jej słowa szybko obiegły media, a fani zaczęli wspominać kameralny ślub modelki i muzyka Aleksandra Milwiw-Barona. Para powiedziała sobie „tak” w 2024 roku, kiedy Sandra była już w zaawansowanej ciąży. Uroczystość była intymna i skromna, odbyła się w gronie najbliższych, bez fleszy i przepychu.

Wizyta w salonie ślubnym uświadomiła jednak Kubickiej, że być może zrezygnowała z czegoś, co mogło być dla niej wyjątkowym przeżyciem.

Nie żałuję ślubu, ale trochę żałuję, że nie przeżyłam tego momentu w takiej sukni, jak zawsze marzyłam – przyznała modelka w komentarzu pod filmem.

Jej refleksja nie umknęła uwadze fanów, którzy natychmiast zaczęli dopytywać, czy to zapowiedź odnowienia przysięgi małżeńskiej.

Wyznanie Sandry Kubickiej tylko potwierdziło, że ten rozdział jej życia wciąż budzi emocje. Być może jeszcze kiedyś zdecyduje się na romantyczny ślub w białej sukni, o której wspomniała z lekkim żalem.