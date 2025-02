Odeta Moro to dziennikarka i prezenterka, która w przeszłości była związana z wieloma stacjami. Dziś jest jedną z prowadzących program „Onet Rano”, gdzie z zaproszonymi gośćmi rozmawia w mobilnym studiu samochodowym. Mało kto wie, ale dom Odety Moro jest urządzony w dość niecodziennym stylu, co często możemy zobaczyć na jej social mediach. Kiedyś w jednym z wywiadów przyznała, co nietypowego skrywają jej wnętrza.

Co znajduje się w mieszkaniu Odety Moro?

Odeta Moro jest lokatorką jednego z domów szeregowych na warszawskim Grochowie. Dziennikarka zrezygnowała z nowoczesnej zabudowy i wnętrz, na rzecz dość klimatycznego miejsca, które zawiera oryginalne wykończenie i przedmioty. Cała przestrzeń Moro skompletowana jest z totalnie różnych mebli i kafelków, które obiegają od siebie wyglądem. Do tego jej wnętrza wypełniają ponadczasowe i nietypowe elementy takie jak stary piec, ogromny gramofon, szafka z wędzarni czy wzorzyste elementy.

W jednym z wywiadów z „Werandą”, Odeta przyznała, co znajduje się u niej w domu, a nawet wspomniała o jednej z najdziwniejszych rzeczy z odzysku, która kiedyś służyła w wędzarni.

Ten piec ma pewnie ze 120 lat i niejedno widział i słyszał. A tamta witrynka to prezent od mojego Taty. Ten piękny mebel wypatrzył w starej wędzarni. Oddaliśmy ją do renowacji, ale zapach pozostał. Przez pierwsze pół roku cuchnęło wędzonką w całym domu. Teraz trzymam w niej swoje ukochane filiżanki, które też kolekcjonuję – wyznała Moro.

Odeta Moro zdradziła również, z czego wykonana jest jej kuchnia, która jest uznawana za serce całego domu. Tutaj brak jakiejkolwiek spójności, a zamiast tego znajduje się autorski i oryginalny design, który tworzą przeróżne meble czy kafelki.

„Meble kupiłam z ekspozycji. Są poskładane z różnych elementów. Blaty murowane, wyłożone kafelkami. […] Znalazłam najtańsze kafle – matowe, kolorowe – i potem znalazłam firmę w Katowicach, która wykonała wzór, pocięła kafle i ułożyła na siatkach mozaikę. Tym sposobem podłoga kosztowała dużo mniej, efekt jest dokładnie taki sam, a satysfakcja większa. Ta kuchnia to różne historie, na przykład zmywarka, która stoi bez frontu. Były święta, ja się rozwodziłam, nie miałam pracy i pieniędzy, a stara się popsuła. Jakoś te święta przeżyłam. Potem kupiłam za 200 złotych tę właśnie zmywarkę od pana, który sprowadzał używane sprzęty AGD z Niemiec. Zmywa świetnie do dziś” – opowiedziała w rozmowie z „Werandą”.