Celebrytki na spotkaniu prasowym! Bosacka, stylowa Lara Gessler, dawno niewidziana żona Stuhra…(FOTO)

Katarzyna Błażejewska - Stuhr

Dziś w jednej z placówek odbyło się spotkanie prasowe „Żłobek na nowo – tu zaczyna się przyszłość”. Na wydarzeniu zjawiły się znane panie ze świata show-biznesu, które chętnie pozowały na ściankach, a później spędziły czas na wspólnych pogawędkach.