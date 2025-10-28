times-dark
Kozaczek
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd

Celebrytki na spotkaniu prasowym! Bosacka, stylowa Lara Gessler, dawno niewidziana żona Stuhra…(FOTO)

Aleksandra Domańska, Odeta Moro...

Aleksandra Domańska Katarzyna Błażejewska-Stuhr Katarzyna Bosacka Lara Gessler Odeta Moro
/ 28.10.2025 /
KJ
akpa20251028_zlobek_na_nowo_pw_8508 źródło AKPA

1 / 10

Katarzyna Błażejewska - Stuhr

Dziś w jednej z placówek odbyło się spotkanie prasowe „Żłobek na nowo – tu zaczyna się przyszłość”. Na wydarzeniu zjawiły się znane panie ze świata show-biznesu, które chętnie pozowały na ściankach, a później spędziły czas na wspólnych pogawędkach.

akpa20251028_zlobek_na_nowo_pw_8681 źródło AKPA

2 / 10

Kamila Szczawińska
akpa20251028_zlobek_na_nowo_pw_9195 źródło AKPA

3 / 10

Aleksandra Domańska
akpa20251028_zlobek_na_nowo_pw_8425 źródło AKPA

4 / 10

Katarzyna Bosacka
akpa20251028_zlobek_na_nowo_pw_8605 źródło AKPA

5 / 10

Lara Gessler
akpa20251028_zlobek_na_nowo_pw_8396 źródło AKPA

6 / 10

Odeta Moro
akpa20251028_zlobek_na_nowo_pw_9386 źródło AKPA

7 / 10

Olga Legosz
akpa20251028_zlobek_na_nowo_pw_8963 źródło AKPA

8 / 10

Aleksandra Gajewska
akpa20251028_zlobek_na_nowo_pw_8650 źródło AKPA

9 / 10

Lara Gessler, Aleksandra Gajewska, Kamila Szczawińska, Odeta Moro
akpa20251028_zlobek_na_nowo_pw_8467 źródło AKPA

10 / 10

Odeta Moro, Katarzyna Bosacka, Aleksandra Gajewska
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

meg | 28 października 2025 Odpowiedz

czy Lara ma lustro w domu?

POLECANE DLA CIEBIE
Basia Bursztynowicz pękła po ostatnim „TzG”. Ma już wszystkiego dość
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Barbara Bursztynowicz Taniec Z Gwiazdami
Basia Bursztynowicz pękła po ostatnim „TzG”. Ma już wszystkiego dość
Aktorka ujawniła ws. pożegnania z programem.
Małgorzata Rozenek dementuje swój idealny wizerunek. „Nie będę udawać celebryckiej poprawności”
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Kuba Wojewódzki Małgorzata Rozenek-majdan
Małgorzata Rozenek dementuje swój idealny wizerunek. „Nie będę udawać celebryckiej poprawności”
Celebrytka odpowiedziała na zarzuty o kreowaniu się na "grzeczniejszą".
Dramatyczne relacje Żebrowskich z Jamajki. Jest gorzej niż myślimy
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Aleksandra Żebrowska Michał żebrowski
Dramatyczne relacje Żebrowskich z Jamajki. Jest gorzej niż myślimy
Żebrowscy znaleźli się w samym środku huraganu Melissa.
Izabella Krzan, Maffashion, Natalia Szroeder błyszczały na pokazie H&M x Glenn Martens!
Newsy Polscy celebryci
Ada Fijał Izabella Krzan
Izabella Krzan, Maffashion, Natalia Szroeder błyszczały na pokazie H&M x Glenn Martens!
Styl, odwaga i moda w najlepszym wydaniu!
Markowska debiutuje z mężem na ściance. Miłość aż bije po oczach
Polscy celebryci
Patrycja Markowska
Markowska debiutuje z mężem na ściance. Miłość aż bije po oczach
To znany restaurator.
Żebrowscy pokazali, co dzieje się na Jamajce! Huragan Melissa uderzył z pełną siłą!
Newsy Polscy celebryci
Michał żebrowski Ola żebrowska
Żebrowscy pokazali, co dzieje się na Jamajce! Huragan Melissa uderzył z pełną siłą!
Aktor relacjonuje dramatyczne chwile z hotelowego pokoju.
Rozemocjonowana Katarzyna Zillmann tłumaczy się z pocałunku w „TzG”! „Nie chcę wyjeżdżać z Polski”
Polscy celebryci Programy TV
Janja Lesar Katarzyna Zillmann
Rozemocjonowana Katarzyna Zillmann tłumaczy się z pocałunku w „TzG”! „Nie chcę wyjeżdżać z Polski”
To nagranie poruszyło wiele gwiazd polskiego show-biznesu.
Ten Typ Mes miażdży Antka Królikowskiego. „Nie chcesz go przytulić zje**ie?!”
Aktualności Polscy celebryci
Antek Królikowski Antoni Królikowski
Ten Typ Mes miażdży Antka Królikowskiego. „Nie chcesz go przytulić zje**ie?!”
Wspomniał o jego mrocznej przeszłości...
Żebrowscy szykują się na huragan stulecia „Plecak z dokumentami spakowany”
Newsy Z życia gwiazd
Aleksandra Żebrowska Michał żebrowski
Żebrowscy szykują się na huragan stulecia „Plecak z dokumentami spakowany”
Huragan Melissa zbliża się do Jamajki z prędkością ponad 350 km/h.
Co się dzieje z wdową po Witoldzie Pyrkoszu? Smutne wieści z domu opieki
Aktualności Polscy celebryci
Rodziny Gwiazd Witold Pyrkosz
Co się dzieje z wdową po Witoldzie Pyrkoszu? Smutne wieści z domu opieki
Przykre, przez co teraz przechodzi...
Edyta Jungowska porzuciła aktorstwo. Dziś zarabia w ten sposób
Newsy Polscy celebryci
Jungowska
Edyta Jungowska porzuciła aktorstwo. Dziś zarabia w ten sposób
Dziś prowadzi własny biznes i zarabia na książkach dla dzieci!
Mroczek zabrał głos po ślubie Cichopek i Kurzajewskiego. Zrobił to po 3 dniach!
Aktualności Polscy celebryci
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Mroczek zabrał głos po ślubie Cichopek i Kurzajewskiego. Zrobił to po 3 dniach!
Podzielił się szczerym wyznaniem.
Ewa Farna o publikowaniu zdjęć dzieci w social mediach. To się nie spodoba wielu celebrytkom
Dzieci gwiazd Polscy celebryci
Ewa Farna
Ewa Farna o publikowaniu zdjęć dzieci w social mediach. To się nie spodoba wielu celebrytkom
Wokalistka wyjątkowo otworzyła się na temat swoich dzieci. Szczery wywiad!
Katarzyna Cichopek nie mogła powstrzymać łez! Na planie „M jak miłość” spotkała ją niespodzianka
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Katarzyna Cichopek
Katarzyna Cichopek nie mogła powstrzymać łez! Na planie „M jak miłość” spotkała ją niespodzianka
Nie spodziewała się tego powrotu do pracy. Reakcja aktorki mówi wszystko.
Lewandowska pokazała prywatne kadry z córkami i Robertem! Takich zdjęć jeszcze nie było… (FOTO)
Dzieci gwiazd Polscy celebryci Z życia gwiazd
Anna Lewandowska Robert Lewandowski
Lewandowska pokazała prywatne kadry z córkami i Robertem! Takich zdjęć jeszcze nie było… (FOTO)
Trenerka coraz chętniej dzieli się prywatnymi kadrami z życia rodzinnego. Tym razem pokazała, jak naprawdę wygląda ich codzienność.
Nie tylko Daniel boryka się z nałogiem. Zenek i Danusia Martyniukowie też mają poważny problem
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Chrzciny Daniel Martyniuk
Nie tylko Daniel boryka się z nałogiem. Zenek i Danusia Martyniukowie też mają poważny problem
Wszystko wyszło na jaw.
 