Premier pojawił się w najnowszym odcinku podcastu „Wojewódzki & Kędzierski”, gdzie panowie postanowili zadać mu pytania bez taryfy ulgowej. Kuba i Piotr od pierwszych minut nie owijali w bawełnę, było ostro, momentami bardzo szczerze, ale też z humorem. Premier Donald Tusk dał się poznać z dużo bardziej ludzkiej, emocjonalnej strony. Nie brakowało też autoironii i refleksji nad tym, jak wygląda dziś polska polityka.

Premier szczerze o spotkaniu Hołowni z Kaczyńskim

W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat spotkania Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim w domu Adama Bielana. Premier nie ukrywał emocji.

Co pan poczuł, kiedy dowiedział się pan o spotkaniu Kaczyńskiego z Hołownią w domu Bielana? – zapytał Kuba Wojewódzki.

Premier nie wahał się przy odpowiedzi na zadane pytanie.

Lekkie mdłości

Prowadzący dopytywali, czy to oznacza, że premier czuje się przez niego zdradzony. Premier nie wycofał się ze swoich słów, a wręcz je podkreślił.

Po tych słowach w studiu zapadła chwila ciszy. Prowadzący próbowali pociągnąć temat, ale Tusk wyraźnie zaznaczył, że nie zamierza plotkować o współpracownikach:

No ja nie jestem na jakiejś imprezie, żeby poplotkować o wspólnych znajomych, więc powiem wam co myślę politycznie o Szymonie, a nie o Szymonie Hołowni jako człowieku (…). Ale politycznie jest problem – dodał z poważną miną Donald Tusk.

Premier dodał, że w polityce emocje to jedno, ale odpowiedzialność i respekt do współpracowników to drugie.

Właśnie z tej symetrii zrodziły się problemy, a później takie pokusy. No bo jeśli można pójść do Bielana? Wiemy, kim on jest, gospodarz tej kolacji. Wiemy, kim był i co ma za kołnierzem. I pójść do niego w nocy i się fraternizować z Kaczyńskim, to była konsekwencja właśnie tej symetrii – dodał na koniec kończąc temat.

Jednak po tej rozmowie trudno mieć wątpliwości, że jego relacje z Szymonem Hołownią są dalekie od serdecznych.