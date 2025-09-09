Dorota Szelągowska jest córką znanej pisarki Katarzyny Grocholi i dekoratorką wnętrz znaną głównie z programów takich jak: „Polowanie na mieszkanie” i „Totalne remonty Szelągowskiej” w TVN. Teraz rozpoczęła nowy program „Pogromcy chaosu”, w którym będzie pomagać rodzinom w organizacji przestrzeni domowej.

Dorota Szelągowska o kulisach kariery swojego syna

Prywatnie Dorota ma za sobą kilka nieudanych małżeństw i jest mamą dwójki dzieci: syna Antoniego i córki Wandy. Antoni Sztaba jest synem Doroty Szelągowskiej i Pawła Hartlieba. Jednak bardziej związany niż z biologicznym ojcem był z Adamem Sztabą, którego aktualnie nosi nazwisko. 24-latek angażuje się w liczne projekty filmowe i teatralne. Widzowie mogą go zobaczyć m.in. w produkcji „Przesmyk”, „Aniela” czy „Lipowo”.

Podczas ostatniego wydarzenia mieliśmy okazję porozmawiać z Dorotą Szelągowską na temat kariery jej syna. Wiele osób zarzuca mu, że łatwo osiąga sukcesy w aktorstwie, ponieważ ma znanych rodziców. Zapytaliśmy więc, czy ona również myśli, że produkcje, w których wystąpił obroniły jego talent.

Antek zabrania mi o nim mówić na swój temat, więc ja mogę powiedzieć jako mama, że jestem z niego bardzo dumna. […] To jest człowiek, który bardzo ciężko pracuje. Czy się obroni to na pewno nie przede mną, bo ja nigdy go nie atakowałam – rozpoczęła Dorota Szelągowska.

Wyznała również, że nie oczekuje od widzów, że będą podchodzić obiektywnie do pracy jej syna. Jej zdaniem przez długi czas będzie oceniany przez pryzmat znanych rodziców.

Ja też mam znaną mamę, on ma znaną mamę i narzekanie na to, jest zupełnie bez sensu. Na pewno mając znanych rodziców, masz przerąbane. Chociaż dużo gorzej byłoby, gdybyśmy z Adamem byli aktorami. […] Nie ma czegoś takiego jak obiektywność. Zawsze patrzymy przez pryzmat siebie, swoich doświadczeń, tego jak zostaliśmy wychowani. Po prostu bądźmy dobrzy dla innych i dla siebie – mówiła w rozmowie z Kozaczkiem Dorota Szelągowska.

Zobacz cały wywiad poniżej: