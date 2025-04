Hiszpanię i część Portugalii nawiedziła wielka awaria prądu. Sparaliżowane miasto i spanikowani mieszkańcy to dopiero początek. Polskie celebrytki, które aktualnie przybywają w tamtych rejonach, szybko zrelacjonowały na swoich social mediach, co tam naprawdę się dzieje.

Annna Lewandowska ujawnia, co spotkało ją w Barcelonie: „Mam za sobą prawie 3 kradzieże”

Do awarii energii elektrycznej w Hiszpanii i części Portugalii doszło wczoraj (28 kwietnia) ok. godz. 12.30. Brak dostawy prądu sparaliżował niemal cały kraj. Przestała działać m.in. komunikacja publiczna, uziemione zostały także loty, podróż koleją, brak sieci, internetu, a nawet w niektórych placówkach takich jak szpital włączono zasilanie awaryjne.

Wielki chaos związany z brakiem prądu w Hiszpanii zrelacjonowała na social mediach m.in. Dorota Szelągowska. Gwiazda TVN-u twierdzi, że wszystko wygląda dziwnie i podejrzliwie, a tłumaczenie awarii kwestiami pogodowymi według niej nie jest prawdziwe.

Blackout w Hiszpanii. Brak prądu o 12.30. Nie można wpłacić pieniędzy, zatankować samochodu, zdobyć informacji. Niby było wiadomo, że kiedyś to nastąpi, ale i tak jest dziwnie (…). Generalnie nie mamy pojęcia, co się dzieje. Internet jest raz na parę godzin. Sieć komórkowa też rzadko. Ciekawe doświadczenie, kiedy ludzie w knajpie siedzą wszyscy bez telefonów. Dawno tego nie widziałam. Dziwnie, tyle wam powiem. I jakoś te zapewnienia, że to jest z powodu anomalii pogodowych albo zmian temperatury jakoś do mnie nie przemawiają – wyznała na Instastories Szelągowska.