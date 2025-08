Ed Sheeran wraca do Polski i nie zamierza zwalniać tempa! Już 15 i 16 sierpnia 2025 r. legendarny wokalista wystąpi na Tarczyński Arena we Wrocławiu w ramach trasy Mathematics Tour. Będzie to jedno z ostatnich europejskich show przed finałem trasy w Kopenhadze, Sztokholmie i Düsseldorfie. Drugi koncert jest już wyprzedany, ale na pierwszy termin – 15 sierpnia – wciąż można zdobyć bilety.

To wydarzenie, którego nie można przegapić. Dlaczego? Bo Ed Sheeran to nie tylko artysta. To zjawisko!

200 milionów płyt, 14 hitów numer 1 i tytuł Artysty Dekady

Nie wszyscy wiedzą, jak niezwykły dorobek ma na koncie ten skromny Brytyjczyk. Ed Sheeran sprzedał ponad 200 milionów płyt na całym świecie, zdobył cztery statuetki Grammy, pięć nagród Brit Awards i 14 razy znalazł się na szczycie brytyjskich list przebojów – to trzeci najlepszy wynik w historii. W latach 2010–2019 został oficjalnie ogłoszony Artystą Dekady przez brytyjskie Official Charts.

To on dał światu takie przeboje jak:

„Shape of You”

„Perfect”

„Thinking Out Loud”

„Castle on the Hill”

„Shivers”

„Bad Habits”

„The A Team”

Każdy jego album debiutował na pierwszym miejscu listy sprzedaży w Wielkiej Brytanii. I każdy koncert zamienia się w wyjątkowe muzyczne przeżycie.

Tylko on, gitara i miliony serc

Na scenie Ed Sheeran zawsze stawia na autentyczność. Bez orkiestry, bez tancerzy, bez playbacku. Tylko mikrofon, gitara, looper i klawisze – a jednak publiczność słyszy cały zespół. Wszystko dzięki jego niezwykłej technice i wyczuciu rytmu. To dlatego jego koncerty, mimo ogromnych aren, często przypominają… spotkanie w gronie przyjaciół.

Trasa Mathematics Tour promuje dwa ostatnie albumy – „Equals” i „Subtract” – które domykają symboliczny cykl matematycznych płyt artysty („+”, „x”, „÷”, „=”, „-”). Od startu trasy w 2022 roku, Ed odwiedził już ponad 100 miast na 5 kontynentach i wystąpił przed prawie 7 milionami fanów.

Ed Sheeran zagrał nawet… w Bhutanie!

Jednym z najbardziej wyjątkowych koncertów tej trasy był występ w stolicy Bhutanu – Thimphu. Sheeran został pierwszym międzynarodowym artystą, który wystąpił w tym kraju. I zrobił to w typowym dla siebie stylu: z sercem. Bilety kosztowały zaledwie 10 dolarów, ale były przeznaczone wyłącznie dla lokalnych mieszkańców. Turyści musieli zapłacić więcej – w ramach specjalnej opłaty wspierającej kulturę Bhutanu. To pokazuje, że Ed naprawdę myśli o swoich fanach – bez względu na to, gdzie mieszkają.

„Play” – nowy rozdział w karierze

We wrześniu 2025 roku Ed wypuści ósmy album studyjny zatytułowany „Play”. Już teraz zapowiada się na ogromny sukces. Trzy pierwsze single:

„Azizam”

„Sapphire”

„Old Phone”

…błyskawicznie zdobyły popularność na streamingach i TikToku. Tym razem artysta zaskakuje nowymi inspiracjami – muzyką Indii i Bliskiego Wschodu. Takiego Eda Sheerana jeszcze nie słyszeliśmy!

Nie tylko muzyka – serce na dłoni

Mimo statusu megagwiazdy, Ed pozostaje związany z rodziną i lokalną społecznością. Urodzony w Halifax, wychowany w Ipswich, od lat wspiera swoją „małą ojczyznę”. Założył fundację Ed Sheeran Suffolk Music Foundation, która finansuje rozwój młodych talentów poniżej 18. roku życia.

To dzięki jego wsparciu szkoła średnia Thomas Mills High otrzymała profesjonalne studio nagraniowe Gingerbread Man Studios. Podczas pandemii Ed wsparł także szpital w Ipswich, przekazując znaczną darowiznę na pomoc dzieciom i lokalnej służbie zdrowia.

Ed i piłka nożna? To miłość od dziecka

Nie każdy wie, że Ed jest zagorzałym kibicem Ipswich Town FC. Od 2021 roku sponsoruje klub, a w ostatnim sezonie jego logo – z motywem trasy koncertowej – zdobiło stroje piłkarzy. Obecnie jest także mniejszościowym udziałowcem klubu, co traktuje jako formę wdzięczności za poczucie przynależności, jakie dała mu drużyna.

Koncerty we Wrocławiu – szczegóły, które musisz znać

Miejsce:

Tarczyński Arena, Wrocław

Daty:

Piątek, 15 sierpnia 2025 – bilety wciąż dostępne

– bilety wciąż dostępne Sobota, 16 sierpnia 2025 – SOLD OUT!

Bilety:

Do kupienia na Eventim.pl

Jeśli marzysz o koncercie, który zostanie z Tobą na lata – nie czekaj. Ed Sheeran nie gra dla tłumu. Gra dla każdego z osobna. Wrocław stanie się w sierpniu miejscem muzycznych uniesień – i Ty możesz tam być.

