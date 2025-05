Edyta Zając i Michał Mikołajczak od dawna tworzą parę, ale konsekwentnie chronią swoją prywatność. Tym razem jednak… zrobili wyjątek. Aktor opublikował na Instagramie zdjęcie, które rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Edyta Zając i Michał Mikołajczak jednak razem! Aktor już tego nie ukrywa

Na zdjęciach z wypadu do Włoch widzimy Michała, który trzyma Edytę w ramionach niczym w hollywoodzkim finale komedii romantycznej. W tle bajeczny krajobraz, na jej kolanach ich czworonożna przyjaciółka Lusia, a na ich twarzach radość. Sądząc po hasztagu „Majóweczka #25”, para korzysta z uroków Włoch, a konkretnie – toskańskiej sielanki.

Mimo że ich związek trwa od 2021 roku, oboje niezwykle rzadko pokazują się razem publicznie. O tym, dlaczego tak jest, Edyta mówiła otwarcie w rozmowie z TVN:

Nasza prywatność to nasz azyl. Nie czuję potrzeby pokazywania naszego świata. To by było sztuczne i niezgodne ze mną– wyznała.

Nie sposób nie zauważyć, że to podejście jest skrajnie odmienne od tego, co modelka przeżywała w medialnym małżeństwie z Jakubem Rzeźniczakiem. Po rozwodzie i publicznych turbulencjach postawiła na prywatność i stabilność. I wygląda na to, że dobrze jej z tym wyborem.

Warto przypomnieć, że rodzina Edyty i Michała powiększyła się o nowego członka – suczkę Lusię, adoptowaną ze schroniska w zeszłym roku. Celebrytka nie ukrywała, że był to emocjonalny krok:

,,Odejście Lanusi sprawiło, że ciężko było mi się odnaleźć. Ale Lusia po prostu wybrała nas. To było przeznaczenie” – pisała na Instagramie.

Kilka tygodni temu cała trójka wybrała się nad polskie morze, teraz korzystają z włoskiego słońca. Co dalej? Może wspólny projekt? W końcu Zając jako prowadząca „Hotel Paradise” ma telewizyjne doświadczenie, a Mikołajczak kilka edycji temu podbijał parkiet w „Tańcu z Gwiazdami”.

Myślicie, że to początek bardziej publicznej odsłony ich związku? Czy raczej wyjątek od reguły?