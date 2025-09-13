Drugi odcinek „Afryka Express” przyniósł widzom nie tylko malownicze ujęcia z podróży po Afryce i pełne adrenaliny zadania, ale także pierwsze poważne spięcie między uczestnikami. Na drodze do kolejnej misji Edyta Zając i Michał Mikołajczak zderzyli się z Nikodemem Rozbickim i Pawłem Kurkowskim. Cała sytuacja szybko przerodziła się w ostrą wymianę zdań, a widzowie przekonali się, jak cienka jest granica między rywalizacją a konfliktem.

1. odcinek Afryka Express. Zając i Mikołajczak ujawniają, jak się poznali, a Izie Krzan nieźle się dostało

Awantura w „Afryka Express”! Edyta Zając starła się z Nikodemem Rozbickim na oczach kamer

W drugim odcinku programu „Afryka Express” nie zabrakło emocji, które wykraczają poza same zadania i misje. Tym razem w centrum uwagi znalazła się rywalizacja o… złapanie stopa.

Edyta Zając i Michał Mikołajczak próbowali zatrzymać samochód, gdy nagle przed nimi pojawili się Nikodem Rozbicki i Paweł Kurkowski. Para poczuła się wyraźnie uprzedzona i dała temu upust w ostrych słowach.

No nie zróbcie nam tego drugi raz! – zareagowała natychmiast Edyta.

,,Znowu? Jak będziecie tacy, to zobaczymy” – dodał Michał, sugerując, że to nie pierwszy raz, gdy rywale ich „przeskoczyli”.

Gwiazdy lansują się na press day „Afryka Express”: Edyta Zając odsłania szczupły brzuch, Ewa Gawryluk całuje się na ściance…

Choć Zając zarzekała się, że nie będzie uczestniczyć w „chamskich gierkach”, szybko ruszyła wraz z partnerem, by prześcignąć konkurentów. Rozbicki skomentował sytuację z ironicznym uśmiechem:

O, chcą się z nami pojedynkować.

Na to szybko zareagował Michał: ,,Raz zrobiliście, drugi raz robicie.”

Zaskoczeni Rozbicki i Kurkowski zapytali: ,,Ale co robiliśmy?”, a Mikołajczak odparł: ,,No co, no wyszliście przed nas.”

Nikodem tłumaczył spokojnie: ,,No, ale łapiemy stopa.” Całe spięcie zakończył krótko Michał: ,,No to łapmy!”

Ewa Gawryluk powróciła ze świeżo upieczonym mężem z „Afryka Express”. Napisała, co o nim myśli

Emocje w programie potrafią sięgać zenitu, a rywalizacja bywa równie trudna, jak zadania narzucane przez twórców „Afryka Express”. Czy spięcie między parami to jednorazowy incydent, czy zapowiedź większego konfliktu, który rozwinie się w kolejnych odcinkach?