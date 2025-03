Ela Romanowska, to aktorka i jedna z najpopularniejszych osobowości telewizyjnych. Teraz celebrytka zdobyła się na prywatne wyznanie, zamieszczając obszerny wpis, w którym dowiadujemy się, że w życiu aktorki nie dzieje się obecnie dobrze.

Elżbieta Romanowska to aktorka telewizyjna i teatralna znana m.in. z takich produkcji jak „Ranczo”, „W rytmie serca”, „Swaci”, „Barwy szczęścia” czy „Pierwsza miłość”. Poza tym spełnia się jako prowadząca różnych programów telewizyjnych. Obecnie jest gospodynią programu „Nasz nowy dom”, w którym angażuje się w pomoc potrzebującym rodzinom.

Choć Ela Romanowska raczej unika medialnego rozgłosu, tym razem już niewytrzymała. Aktorka opublikowała obszerny wpis na Instagramie, w którym poinformowała, że od ubiegłego roku przechodzi trudne chwile i silne emocje, które niestety trwają do dziś. Jak się dowiadujemy, to też było powodem jej dłuższej nieobecności.

Długo się zbierałam, by do Was napisać . Końcówka 2024 była dla mnie i mojej Rodziny bardzo ciężka i bolesna . Niestety ten stan trwa do dziś . Nie było mnie tutaj, bo potrzebowałam całą swoją energię i wolny czas poświęcić mojej Rodzinie . Przechodziliśmy prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Nadzieja ,jej utrata , niemoc, walka z wiatrakami , rozpacz to tylko nieliczne emocje, które towarzyszyły nam i towarzyszą każdego dnia – wyznała Romanowska.