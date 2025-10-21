Elżbieta Romanowska od lat cieszy się ogromną sympatią widzów. Popularność przyniosły jej nie tylko role aktorskie, ale także udział w programie „Nasz nowy dom”, w którym niedawno objęła rolę prowadzącej. Niestety, ostatnie miesiące są dla aktorki wyjątkowo trudne – w życiu prywatnym mierzy się z bolesnymi doświadczeniami. Najpierw pożegnała ukochaną mamę, a teraz poinformowała, że do szpitala trafił jej tata.

Pod koniec 2024 roku Ela Romanowska wyznała, że jej mama przeszła poważną operację. Niestety, kilka miesięcy po zabiegu aktorka poinformowała, że mimo specjalistycznej opieki i starań lekarzy, kobieta zmarła:

To najtrudniejsze urodziny w moim życiu. Pierwsze bez mojej królowej, bez mojej tygrysicy. Jeszcze nigdy nie doświadczyłam takiego bólu, tęsknoty i pustki. Podobno czas leczy rany… Na dzień dzisiejszy trudno mi w to uwierzyć – pisała w czerwcu na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Jak się okazało, na tym nie zakończyły się dramatyczne chwile w życiu aktorki. Dziś rano podzieliła się kolejną przejmującą wiadomością i zaapelowała do fanów – jej tata trafił do szpitala i będzie operowany:

Prawie rok temu lekarze walczyli tu o Mamę, dziś walczą o Tatę. Niech dziś się uda – napisała w mediach społecznościowych.

Poprosiła przy tym swoich fanów, aby trzymali kciuki zarówno za jej tatę, jak i lekarzy, którzy będą go operować. Choć Romanowska kojarzy się ze stale uśmiechniętą i radosną osobą, to nie ukrywa, że w życiu prywatnym mierzy się z różnego rodzaju tragediami i niepewnościami. Jej fani od dawna sugerują, że jest idealnym przykładem odwagi i niesienia dobra.

