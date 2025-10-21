21 października 2025 roku Nicolas Sarkozy rozpoczął odbywanie pięcioletniej kary pozbawienia wolności w paryskim zakładzie La Santé. Co ciekawe, polityk jest pierwszym prezydentem Francji, który trafi za kratki. Nicolas Sarkozy został oskarżony o nielegalne finansowanie kampanii prezydenckiej w 2007 roku. Według sądu były prezydent miał przyjąć miliony euro od libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego. Carla Bruni — ukochana polityka pożegnała go w rozczulający sposób. Nagranie trafiło do sieci!

Nicolas Sarkozy trafi do więzienia na pięć lat. Carla Bruni tak go pożegnała!

Nicolas Sarkozy razem z Carlą Bruni zostali przyłapani po wyjściu z kamienicy. Para opuściła budynek w godzinach porannych. Nicolas Sarkozy miał na sobie elegancką czarno-grantową stylizację, którą dopełnił białą koszulą. Carla Bruni z kolei postawiła na czarny garnitur z klasycznym golfem. Para udała się do limuzyny, która zawiozła byłego prezydenta Francji do więzienia.

