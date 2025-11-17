Ewa Bem ujawnia przyczyny śmierci męża. „Zaczęło się niewinnie”. Takie miał objawy

Ewa Bem jest jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej, która po miesiącach milczenia zdecydowała się opowiedzieć o najbardziej bolesnych wydarzeniach swojego życia. Artystka wróciła do tragicznych okoliczności śmierci męża Ryszarda Sibilskiego, który odszedł w 2025 roku. W szczerym wyznaniu opowiedziała o chorobie ukochanego, własnych problemach zdrowotnych.

To będą pierwsze święta Ewy Bem bez męża

Dla wielu grudzień to czas ciepła i rodzinnych spotkań. Dla Ewy Bem ten okres naznaczony jest cały czas bólem. To będą pierwsze święta, które spędzi bez męża. Artystka opowiedziała, że jej świat wciąż jest „obdarty z sensu”, ale samotność powoli staje się do zniesienia.

Artystka wyjaśniła, że choć nadal ogromnie cierpi, to siłę daje jej najbliższa rodzina. Najbardziej wnuki, które są jej całym światem. Mimo to nadal próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w której codziennością stały się rozmowy z portretem męża oraz próby oswojenia pustki po drugiej stronie stołu.

Koszmar, który wciąż trwa

W szczerym wywiadzie Ewa Bem wróciła również do własnych problemów zdrowotnych. Przypomniała moment, kiedy po jednym z koncertów zaczęła czuć się coraz gorzej. Po serii badań usłyszała diagnozę, której nikt nie chciał wypowiedzieć: był to rak jajnika w czwartym stadium.

Artystka trafiła do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Jedno płuco praktycznie nie pracowało. Dzięki szybkiej interwencji lekarzy rozpoczęto natychmiastowe leczenie. Przeszła pełną chemioterapię, a dziś jest w remisji, choć każdy miesiąc wyznaczają kolejne badania, a jej życie wciąż jest pełne niepokoju.

Ewa Bem straciła ukochanego męża

Najbardziej przejmująca część wyznania dotyczy jednak jej ukochanego męża Ryszarda Sibilskiego. Ewa Bem zdradziła, że choroba nie dawała żadnych dolegliwości, lecz później okazało się, że w organizmie rozwija się ogromnych rozmiarów guz, który jest nieoperacyjny.

Zaczęło się niewinnie. […] W szpitalu odkryto ogromnego guza, przyklejonego do płuca i żołądka. Nieoperowalnego. Sześć tygodni później odszedł — opowiadała.

Mimo wysiłków lekarzy mąż artystki odszedł zaledwie sześć tygodni później. Ewa do dziś niemal codziennie rozmawia z jego portretem.