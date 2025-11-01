times-dark
Kozaczek
Newsy

Oni zmarli w 2025 roku. Tak czarnej serii w show-biznesie nie było od dekad

To był wyjątkowo bolesny rok dla środowiska artystycznego: Tomasz Jakubiak, Joanna Kołaczkowska...

DJ Hazel Ewa Bem Ewa Dałkowska Joanna Kołaczkowska Sonia Szklanowska Tomasz Jakubiak
/ 01.11.2025 /
Karolina T.
Diane Keaton, fot. Instagram

1 / 25

Diane Keaton. Miała 79 lat

11 października 2025 roku, świat kina stracił jedną ze swoich najbardziej charakterystycznych postaci – Diane Keaton.

Aktorka w ostatnim czasie zmagała się z dramatycznym załamaniem zdrowia, o czym nikt spoza najbliższego kręgu nie wiedział: „Jej stan bardzo nagle się pogorszył, co było bolesne dla wszystkich, którzy ją kochali” – relacjonuje przyjaciel aktorki.

 

 

Keaton przez dekady budowała swoją legendę, zaczynała w teatrze, by potem stać się ikoną ekranu. Przełomową rolą było jej wystąpienie jako Kay Adams w trylogii „Ojciec chrzestny”. Jednak to film „Annie Hall” przyniósł jej Oscara za najlepszą rolę kobiecą i zapisał jej nazwisko złotymi literami w historii kina.

HETTY WAINTHROP INVESTIGATES

2 / 25

Patricia Routledge. Miała 96 lat

Patricia Routledge zmarła 3 października 2025 r. Znana przede wszystkim z roli Hiacynty Bukiet w kultowym serialu „Co ludzie powiedzą”. Według oświadczenia jej agenta, aktorka odeszła spokojnie we śnie otoczona miłością.

Rola Hyacinth Bucket (zapisywanej jako „Bouquet” według kaprysu samej bohaterki) w brytyjskiej sitcomie Keeping Up Appearances przyniosła jej międzynarodową sławę. Serial emitowany w latach 1990–1995 uczynił z niej ikonę brytyjskiej komedii.

2001 - Spy Game - Movie Set

3 / 25

Robert Redford. Miał 89 lat

Robert Redford zmarł 16 września 2025 r.

Zmagał się z chorobą wątroby wiele lat. W 1993 roku przeszedł podwójną transplantację wątroby z powodu schorzenia autoimmunologicznego, Primary sclerosing cholangitis. W 2019 roku, podczas oczekiwania na kolejny przeszczep, odkryto u niego nowotwór przewodów żółciowych.  Jego choroba wróciła po latach względnego spokoju, tym razem w formie agresywnej nowotworowej.

 

Na ekranie zadebiutował w latach 60., a międzynarodową sławę przyniosły mu takie tytuły jak „Żądło”, „Wielki Gatsby”, „Butch Cassidy i Sundance Kid” czy „Wszystkich ludzi prezydenta”. Charyzma, charakterystyczny urok i bezbłędny warsztat sprawiły, że na zawsze zapisał się w sercach widzów.

akpa20150929_aktorzy_prowincjonalni_premiera_mp_4284

4 / 25

Krystyna Wachelko-Zaleska. Miała 71 lat

Krystyna Wachelko-Zaleska zmarła 26 sierpnia 2025 roku.

Była uznawana za jedną z czołowych postaci tzw. kina moralnego niepokoju. Zagrała m.in. w „Constansie” Krzysztofa Zanussiego, „Aktorkach prowincjonalnych”Agnieszki Holland czy „Ostatnim dzwonku”.

 

Jej występy na deskach Teatru Dramatycznego w Warszawie oraz w Teatrze Telewizji zapisały się w historii polskiej sceny.

Szczególnie zapamiętana została z ról Aliny w „Balladynie” i Panny Młodej w „Weselu”. Jej film „Niedzielne dzieci” przyniósł jej prestiżową nagrodę w Bergamo, a serialowe kreacje, wierną publiczność. Występowała także w „Romanie i Magdzie” jako Weronika Matwiejczuk.

Na zdj.: Katarzyna Stoparczyk, Fot. Baranowski/AKPA

5 / 25

Katarzyna Stoparczyk. Miała 52 lata

Katarzyna Stoparczyk zmarła 5 września w wyniku wypadku samochodowego na drodze ekspresowej S19 w Jeżowem na Podkarpaciu. Dziennikarka zaledwie kilka godzin wcześniej uczestniczyła w festiwalu w Stalowej Woli.

 

Przez lata pracowała w radiu i telewizji m.in. prowadziła program „Duże dzieci” z Wojciechem Mannem. Wcześniej prowadziła audycję „Dzieci wiedzą lepiej” w Polskim Radiu. Była także autorką projektu „Dajcie nam głos! Kasia Stoparczyk i dzieci”.

ITALY. Giorgio ARMANI.

6 / 25

Giorgio Armani. Miał 91 lat

Giorgio Armani zmarł 4 wrześni.

W ostatnich tygodniach przed śmiercią projektant, nazywany „królem włoskiej mody”, wycofał się z życia publicznego z powodu choroby.

 

Jego odejście to koniec pewnej epoki, Armani od dekad kreował światowe trendy i ubierał największe gwiazdy kina, muzyki i sportu.

akpa20240203_pns0302_dg_4340 źródło AKPA

7 / 25

Mjr Maciej „Slab” Krakowian. Miał 35 lat

Mjr Maciej „Slab” Krakowian zmarł 28 sierpnia. Zginął podczas lotu treningowego przed pokazami lotniczymi Air Show Radom 2025.

 

Major Maciej „Slab” Krakowian był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich pilotów. Dowódca zespołu pokazowego Tiger Demo Team Poland zasłynął swoim niezwykle widowiskowym stylem pilotażu, który widzowie określali mianem „3D”: dynamiczny, agresywny i wykonywany bardzo blisko publiczności. Dzięki temu stał się prawdziwą ikoną polskiego lotnictwa wojskowego.

Stanisław Sojka, fot. AKPA. źródło AKPA

8 / 25

Stanisław Sojka. Miał 66 lat

Stanisław Sojka odszedł 21 sierpnia tuż przed występem na sopockim festiwalu TVN-u. Artysta zasłabł w hotelu, został przetransportowany do szpitala, ale nie udało się go uratować.

 

 

Joachim Sojka, znany na scenie artystycznej jako Stanisław Soyka na początku lat 70. zaczął karierę muzyczną, która szybko poszybowała w górę. Znany przede wszystkim z utworu „Tolerancja” (na miły Bóg), „Play It Again” czy interpretacje poezji Miłosza i Szekspira na zawsze pozostaną częścią polskiej kultury.

Maciej Mindak, SK, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

9 / 25

Maciej Mindak. Miał 38 lat

Maciej Mindak zmarł 23 lipca w wyniku wypadku drogowego w Wołominie. Poruszał się motocyklem marki Suzuki.

 

 

Był znanym agentem nieruchomości oraz ekspertem stacji TVN Style. Był również cenioną w branży osobowością medialną. Szeroką popularność zdobył w produkcjach, takich jak: „House Hunters — Poszukiwacze domów” w HGTV oraz „Mieszkanie na miarę” w TVN Style.

ozzy-osbourne-1-3 źródło Forum

10 / 25

Ozzy Osbourne. Miał 76 lat

Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca. 

Odszedł po kilku latach zmagań z wieloma problemami zdrowotnymi, w tym z chorobą Parkinsona. Poza tym mierzył się również z innymi dolegliwościami i powikłaniami po urazach odniesionych w wyniku upadku.

To legendarna gwiazda rocka, frontman grupy Black Sabbath i ikona muzyki heavy metal. Muzyk zasłynął z takich hitów jak m.in.:”Iron Man”, „Paranoid”, „War Pig” czy”Crazy Train”.

Joanna Kołaczkowska, fot. AKPA.

11 / 25

Joanna Kołaczkowska. Miała 59 lat

Joanna Kołaczkowska odeszła w nocy – 17 lipca. Przegrała walkę z chorobą nowotworową.

Komiczka rozśmieszała całą Polskę już od końca lat 80. Swoje pierwsze kroki stawiała w kabarecie „Drugi garnitur”, później w kabarecie „Potem”, a od 2002 roku była związana ze uwielbianym kabaretem „Hrabim”.

Joanna Jarzębska, ,,Odejścia, Powroty

12 / 25

Joanna Jarzębska. Miała 88 lat

Joanna Jarzębska zmarła 2 lipca w wieku 88 lat.

Mimo wielu ról teatralnych, widzowie najbardziej kojarzą ją z telewizji. Wystąpiła w licznych popularnych produkcjach: ,,Na Wspólnej”, ,,Klan”, ,,M jak miłość”, a także ,,Czterdziestolatek. 20 lat później”. W filmie ,,Wezwanie” wcieliła się w rolę matki Grzegorza Przemyka. Jej głos można było usłyszeć również w słuchowiskach i dubbingach,  wyróżniał się ciepłą barwą i perfekcyjną dykcją.

Diogo Jota wyskoczył jak diabeł z pudełka i dał Liverpoolowi prowadzenie z Crystal Palace

13 / 25

Diogo Jota. Miał 28 lat

Diogo Jota zmarł 3 lipca w wypadku samochodowym, do którego doszło na autostradzie A-52 w pobliżu miejscowości Cernadilla, a wraz z nim zginął jego 25-letni brat, André Silva.

 

Był on portugalskim piłkarzem, który występował na pozycji napastnika w angielskim klubie Liverpool oraz w reprezentacji Portugalii.

scena z: Tomira Kowalik, fot. Kurnikowski/AKPA

14 / 25

Tomira Kowalik. Miała 77 lat

Tomira Kowalik zmarła 28 czerwca w nieznanych okolicznościach.

 

Aktorka, urodzona we Wrocławiu, zadebiutowała pod koniec lat 60. w legendarnym serialu ,,Stawka większa niż życie”. Przez ponad 50 lat kariery zagrała w takich hitach jak ,,Supernova”,,Dom nad rozlewiskiem” czy ,,1670″. Była również związana z teatrami w Gdańsku, Toruniu i Bydgoszczy.

Nie żyje zwycięzca randkowego reality show! Marcin Leszczyński zmarł w wieku 31 lat źródło Instagram

15 / 25

Marcin Leszczyński. Mial 31 lat

Marcin Leszczyński zmarł w czerwcu. Informację o jego śmierci przekazał 12 czerwca klub piłkarski LKS Drama Zbrosławice.

 

Marcin Leszczyński swoją piłkarską karierę zaczął w Górniku Zabrze, a potem występował także w Wilki Wilcza czy LKS Drama Zbrosławice. Dwa lata temu został zwycięzcą reality-show „True Love” emitowanym na antenie TVN 7.

Ewa Dałkowska, fot. AKPA.

16 / 25

Ewa Dałkowska. Miała 78 lat

Ewa Dałkowska zmarła 8 czerwca po ciężkiej chorobie.

 

Widzom dała się poznać za sprawą wybitnych ról w produkcjach, takich jak: „Bez znieczulenia”, „Terrarium”, „Głosy”, „Teściowie 2”, czy „Ojciec Mateusz”.

IMG_2899

17 / 25

Loretta Swift. Miała 87 lat

Loretta Swift zmarła 30 maja. Oficjalne komunikaty wskazują na przyczyny naturalne. Jednak wielu fanów i obserwatorów branży zastanawia się, czy wszystko jest do końca jasne, czy może w tym przypadku chodzi o coś więcej niż tylko starość.

 

Aktorka zasłynęła przede wszystkim dzięki roli Margaret „Hot Lips” Houlihan w kultowym serialu „MASH”, za którą była wielokrotnie nominowana do nagrody Emmy, a dwukrotnie ją odbierała. To jej kreacja uczyniła ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd telewizji w Stanach Zjednoczonych.

Sonia Szklanowska, fot. AKPA.

18 / 25

Sonia Szklanowska. Miała 25 lat

Sonia Szklanowska zmarła 18 maja. Prokurator Janusz Borucki potwierdził,e przyczyną śmierci było samopowieszenie. Nie znaleziono żadnych śladów, które wskazywałyby na udział osób trzecich.

 

Znana z udziału w programie „Hotel Paradise”, a ostatnio próbująca swoich sił jako wokalistka.

Screenshot

19 / 25

DJ Hazel. Miał 44 lata

7 maja media obiegła przykra informacja o śmierci DJ’a Hazela.

Poinformowano, że ciało muzyka znaleziono w jego samochodzie, który był zaparkowany w pobliżu jeziora w Skępem niedaleko Lipna.

Śledczy wykluczyli udział osób trzecich.

Tomasz Jakubiak, fot. Instagram. źródło Instagram/tomasz_jakubiak

20 / 25

Tomasz Jakubiak. Miał 41 lat

30 kwietnia 2025 r. zmarł Tomasz Jakubiak po walce z nowotworem. Zmagał się z bardzo rzadkim i agresywnym nowotworem, raka jelita cienkiego i dwunastnicy.

Tomasz Jakubiak zdobył popularność jako energiczny i komunikatywny kucharz, autor programów kulinarnych oraz juror show „MasterChef”.

conrado-yaneza

21 / 25

Conrado Yanez. Miał 65 lat

Conrado Yanez zmarł 9 kwietnia. Zmagał się z niewydolnością płuc, nerek, wątroby oraz serca, a także z cukrzycą. W styczniu 2024 roku trafił na oddział intensywnej terapii z powodu ostrej niewydolności oddechowej.

 

Jego charakterystyczny, aksamitny głos oczarował zarówno jurorów, jak i publiczność podczas występów w programie „Must Be The Music”. W pierwszej edycji w 2011 roku zajął drugie miejsce, ustępując jedynie zespołowi Enej. Cztery lata później, w 2015 roku, powrócił na scenę „Must Be The Music” i tym razem zwyciężył, zdobywając główną nagrodę.

akpa20230322_watykan_domenica_di_pasqua0016_v2 źródło AKPA

22 / 25

Papież Franciszek

Papież Franciszek (Jorge Mario Bergoglio) zmarł 21 kwietnia. Przed śmiercią zmagał się z zapaleniem płuc.

 

 

13 marca 2013 roku Bergoglio został wybrany jako 266. papież Kościoła katolickiego i przyjął imię Franciszek jako pierwszy papież pochodzący z Ameryki Łacińskiej, pierwszy jezuita i pierwszy papież urodzony poza Europą od VIII wieku.

Zrzut-ekranu-2025-06-05-152422

23 / 25

Jeremiasz ‚Jez’ Szmigiel. Miał 30 lat

Jeremiasz „Jez” Szmigiel zmarł 16 lutego. Prokuratura potwierdziła, że targnął się na swoje życie.

Znany z programu „Warsaw Shore”. Dołączył do obsady w 2021 roku

benefis210

24 / 25

Barbara Rylska. Miała 88 lat

Barbara Rylska zmarła w nocy z 10 na 11 stycznia.

Aktorka była znana z wielu filmów i serialu, w tym m.in: „Ostatni kurs”, „Poszukiwany, poszukiwana”, „Smarkula” czy „Adam i Ewa”. Jej wielką konkurencją była Kalina Jędrusik, która w jednym z wywiadów przyznała, że gdyby Rylska urodziła się w Ameryce, byłaby wielką gwiazdą Broadwayu. Często nazywano ją „polską Shirley MacLaine”.

scena z: Ewa Bem, Ryszard Sibilski, SK:, , fot. Mikulski/AKPA

25 / 25

Mąż Ewa Bem, Ryszard Dindi Sibilski. Miał 69 lat

Ryszard Dindi Sibilski zmarł 17 stycznia. Mężczyzna od jakiegoś czasu toczył walkę z chorobą, która bardzo szybko postępowała.

 

Znany producent medialny, manager, podróżnik i przedsiębiorca, którego ścieżka życia, od podróży po Afryce po współtworzenie polskiej telewizji. Zapisał się na stałe w historii polskich mediów i kultury.

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 1 listopada 2025 Odpowiedz

Panibem współczuję t ogr mną strata cha niej

Anonim | 1 listopada 2025 Odpowiedz

Nawet PiSu dgucz z w związkach ska n,a tamten świat, a żyła wieue iż na kocha łaoe,, tfu ociotis

POLECANE DLA CIEBIE
Wdowa po Tomaszu Jakubiaku przerwała milczenie. Jej słowa poruszyły całą Polskę
Newsy Polscy celebryci
Anastazja Jakubiak Tomasz Jakubiak
Wdowa po Tomaszu Jakubiaku przerwała milczenie. Jej słowa poruszyły całą Polskę
Anastazja Jakubiak poruszyła szczerością i spokojem po stracie męża.
Płaczemy na widok grobu Joanny Kołaczkowskiej. Ludzie naprawdę to zrobili
Newsy Polscy celebryci
Grób Joanna Kołaczkowska
Płaczemy na widok grobu Joanny Kołaczkowskiej. Ludzie naprawdę to zrobili
Fani szturmem ruszyli na grób artystki, by oddać jej hołd.
Niesamowite co się stało z grobem Stanisława Tyma. Odwiedzających czekał szok!
Newsy Polscy celebryci
Stanisław Tym
Niesamowite co się stało z grobem Stanisława Tyma. Odwiedzających czekał szok!
Grób Stanisława Tyma zamienił się w prawdziwe miejsce kultu.
Szokujące co ludzie zostawili na grobie Villas
Newsy Polscy celebryci
Grób Violetta Villas
Szokujące co ludzie zostawili na grobie Villas
Takiego widoku nikt się nie spodziewał!
Syn polskiego miliardera zarabia miliony na Wszystkich Świętych. Tak Sebastian Kulczyk pomnaża fortunę ojca
Newsy
Jan Kulczyk Sebastian Kulczyk
Syn polskiego miliardera zarabia miliony na Wszystkich Świętych. Tak Sebastian Kulczyk pomnaża fortunę ojca
Niebywałe, jaki zysk przynosi mu dzień 1 listopada!
Nie żyje Barbara Komorowska. Zostawiła po sobie miliony
Newsy Polscy celebryci
Bakoma Barbara Komorowska
Nie żyje Barbara Komorowska. Zostawiła po sobie miliony
Tajemnicza miliarderka przez pół wieku budowała swoje królestwo żywności.
Na grobie Tomasza Jakubiaka znaleziono coś, co ściska za serce. To niezwykły gest!
Newsy Polscy celebryci
Tomasz Jakubiak
Na grobie Tomasza Jakubiaka znaleziono coś, co ściska za serce. To niezwykły gest!
Gest, który przypomina, że pasja i dobro wracają nawet po śmierci.
To jest grób Diany? Skandal jak dziś wygląda. Karol i Camilla doprowadzili do ruiny. Są zdjęcia
Aktualności Newsy
Księżna Diana
To jest grób Diany? Skandal jak dziś wygląda. Karol i Camilla doprowadzili do ruiny. Są zdjęcia
Nowe doniesienia o miejscu spoczynku Lady Di zszokowały opinię publiczną.
Anna Mucha w żałobie! W dzień Wszystkich Świętych pożegnała bliską osobę
Ale plota! Newsy Z życia gwiazd
Anna Mucha Babcia
Anna Mucha w żałobie! W dzień Wszystkich Świętych pożegnała bliską osobę
"Proszę do mnie nie pisać" - apeluje aktorka.
Po latach otworzyli grób Piotra Woźniaka- Staraka. Rodzina nie miała wątpliwości
Newsy Polscy celebryci
Piotr Woźniak-starak
Po latach otworzyli grób Piotra Woźniaka- Staraka. Rodzina nie miała wątpliwości
W sprawę zaangażowali się konserwatorzy z Włoch.
Wstyd! Tak wygląda grób Sojki 1 listopada. Szykuje się potężna afera
Newsy Polscy celebryci
Stanisław Soyka
Wstyd! Tak wygląda grób Sojki 1 listopada. Szykuje się potężna afera
Kilka zniczy, więdnące kwiaty i cisza. Tak wygląda miejsce spoczynku wielkiego artysty.
Obsypali grób Kołaczkowskiej przed 1 listopada. Rodzina nie jest gotowa na ten widok. Serce ściska
Newsy Polscy celebryci
Joanna Kołaczkowska
Obsypali grób Kołaczkowskiej przed 1 listopada. Rodzina nie jest gotowa na ten widok. Serce ściska
Rodzina nie jest gotowa na taki widok.
Nie żyje Elżbieta Penderecka. Nikt nie spodziewał się tak nagłego końca
Newsy Polscy celebryci
Elżbieta Penderecka
Nie żyje Elżbieta Penderecka. Nikt nie spodziewał się tak nagłego końca
Była sercem i siłą polskiej muzyki klasycznej.
Spotkaliśmy męża Kory przy jej grobie. To, co nam wyznał wywołuje dreszcze
Newsy
Kamil Sipowicz Kora
Spotkaliśmy męża Kory przy jej grobie. To, co nam wyznał wywołuje dreszcze
Kamil Sipowicz opowiedział przy grobie, czego nauczyła go Kora. Poruszające wyznanie!
Agnieszka Kaczorowska tuż przed 8. odcinkiem „TzG” publikuje właśnie TO. Tylko czekała na ten moment!
Newsy Polscy celebryci
Agnieszka Kaczorowska
Agnieszka Kaczorowska tuż przed 8. odcinkiem „TzG” publikuje właśnie TO. Tylko czekała na ten moment!
Agnieszka Kaczorowska wraca z przytupem!
Lady Gaga w żałobie. Odeszła wyjątkowa osoba
Newsy Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Lady Gaga
Lady Gaga w żałobie. Odeszła wyjątkowa osoba
Artystka przeżywa trudne chwile po stracie bliskiej, z którą łączyła ją szczególna więź.
 