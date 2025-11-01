Oni zmarli w 2025 roku. Tak czarnej serii w show-biznesie nie było od dekad

Diane Keaton. Miała 79 lat

11 października 2025 roku, świat kina stracił jedną ze swoich najbardziej charakterystycznych postaci – Diane Keaton.

Aktorka w ostatnim czasie zmagała się z dramatycznym załamaniem zdrowia, o czym nikt spoza najbliższego kręgu nie wiedział: „Jej stan bardzo nagle się pogorszył, co było bolesne dla wszystkich, którzy ją kochali” – relacjonuje przyjaciel aktorki.

Keaton przez dekady budowała swoją legendę, zaczynała w teatrze, by potem stać się ikoną ekranu. Przełomową rolą było jej wystąpienie jako Kay Adams w trylogii „Ojciec chrzestny”. Jednak to film „Annie Hall” przyniósł jej Oscara za najlepszą rolę kobiecą i zapisał jej nazwisko złotymi literami w historii kina.