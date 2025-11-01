Oni zmarli w 2025 roku. Tak czarnej serii w show-biznesie nie było od dekad
To był wyjątkowo bolesny rok dla środowiska artystycznego: Tomasz Jakubiak, Joanna Kołaczkowska...
11 października 2025 roku, świat kina stracił jedną ze swoich najbardziej charakterystycznych postaci – Diane Keaton.
Aktorka w ostatnim czasie zmagała się z dramatycznym załamaniem zdrowia, o czym nikt spoza najbliższego kręgu nie wiedział: „Jej stan bardzo nagle się pogorszył, co było bolesne dla wszystkich, którzy ją kochali” – relacjonuje przyjaciel aktorki.
Keaton przez dekady budowała swoją legendę, zaczynała w teatrze, by potem stać się ikoną ekranu. Przełomową rolą było jej wystąpienie jako Kay Adams w trylogii „Ojciec chrzestny”. Jednak to film „Annie Hall” przyniósł jej Oscara za najlepszą rolę kobiecą i zapisał jej nazwisko złotymi literami w historii kina.
Patricia Routledge zmarła 3 października 2025 r. Znana przede wszystkim z roli Hiacynty Bukiet w kultowym serialu „Co ludzie powiedzą”. Według oświadczenia jej agenta, aktorka odeszła spokojnie we śnie otoczona miłością.
Rola Hyacinth Bucket (zapisywanej jako „Bouquet” według kaprysu samej bohaterki) w brytyjskiej sitcomie Keeping Up Appearances przyniosła jej międzynarodową sławę. Serial emitowany w latach 1990–1995 uczynił z niej ikonę brytyjskiej komedii.
Robert Redford zmarł 16 września 2025 r.
Zmagał się z chorobą wątroby wiele lat. W 1993 roku przeszedł podwójną transplantację wątroby z powodu schorzenia autoimmunologicznego, Primary sclerosing cholangitis. W 2019 roku, podczas oczekiwania na kolejny przeszczep, odkryto u niego nowotwór przewodów żółciowych. Jego choroba wróciła po latach względnego spokoju, tym razem w formie agresywnej nowotworowej.
Na ekranie zadebiutował w latach 60., a międzynarodową sławę przyniosły mu takie tytuły jak „Żądło”, „Wielki Gatsby”, „Butch Cassidy i Sundance Kid” czy „Wszystkich ludzi prezydenta”. Charyzma, charakterystyczny urok i bezbłędny warsztat sprawiły, że na zawsze zapisał się w sercach widzów.
Krystyna Wachelko-Zaleska zmarła 26 sierpnia 2025 roku.
Była uznawana za jedną z czołowych postaci tzw. kina moralnego niepokoju. Zagrała m.in. w „Constansie” Krzysztofa Zanussiego, „Aktorkach prowincjonalnych”Agnieszki Holland czy „Ostatnim dzwonku”.
Jej występy na deskach Teatru Dramatycznego w Warszawie oraz w Teatrze Telewizji zapisały się w historii polskiej sceny.
Szczególnie zapamiętana została z ról Aliny w „Balladynie” i Panny Młodej w „Weselu”. Jej film „Niedzielne dzieci” przyniósł jej prestiżową nagrodę w Bergamo, a serialowe kreacje, wierną publiczność. Występowała także w „Romanie i Magdzie” jako Weronika Matwiejczuk.
Katarzyna Stoparczyk zmarła 5 września w wyniku wypadku samochodowego na drodze ekspresowej S19 w Jeżowem na Podkarpaciu. Dziennikarka zaledwie kilka godzin wcześniej uczestniczyła w festiwalu w Stalowej Woli.
Przez lata pracowała w radiu i telewizji m.in. prowadziła program „Duże dzieci” z Wojciechem Mannem. Wcześniej prowadziła audycję „Dzieci wiedzą lepiej” w Polskim Radiu. Była także autorką projektu „Dajcie nam głos! Kasia Stoparczyk i dzieci”.
Giorgio Armani zmarł 4 wrześni.
W ostatnich tygodniach przed śmiercią projektant, nazywany „królem włoskiej mody”, wycofał się z życia publicznego z powodu choroby.
Jego odejście to koniec pewnej epoki, Armani od dekad kreował światowe trendy i ubierał największe gwiazdy kina, muzyki i sportu.
Mjr Maciej „Slab” Krakowian zmarł 28 sierpnia. Zginął podczas lotu treningowego przed pokazami lotniczymi Air Show Radom 2025.
Major Maciej „Slab” Krakowian był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich pilotów. Dowódca zespołu pokazowego Tiger Demo Team Poland zasłynął swoim niezwykle widowiskowym stylem pilotażu, który widzowie określali mianem „3D”: dynamiczny, agresywny i wykonywany bardzo blisko publiczności. Dzięki temu stał się prawdziwą ikoną polskiego lotnictwa wojskowego.
Stanisław Sojka odszedł 21 sierpnia tuż przed występem na sopockim festiwalu TVN-u. Artysta zasłabł w hotelu, został przetransportowany do szpitala, ale nie udało się go uratować.
Joachim Sojka, znany na scenie artystycznej jako Stanisław Soyka na początku lat 70. zaczął karierę muzyczną, która szybko poszybowała w górę. Znany przede wszystkim z utworu „Tolerancja” (na miły Bóg), „Play It Again” czy interpretacje poezji Miłosza i Szekspira na zawsze pozostaną częścią polskiej kultury.
Maciej Mindak zmarł 23 lipca w wyniku wypadku drogowego w Wołominie. Poruszał się motocyklem marki Suzuki.
Był znanym agentem nieruchomości oraz ekspertem stacji TVN Style. Był również cenioną w branży osobowością medialną. Szeroką popularność zdobył w produkcjach, takich jak: „House Hunters — Poszukiwacze domów” w HGTV oraz „Mieszkanie na miarę” w TVN Style.
Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca.
Odszedł po kilku latach zmagań z wieloma problemami zdrowotnymi, w tym z chorobą Parkinsona. Poza tym mierzył się również z innymi dolegliwościami i powikłaniami po urazach odniesionych w wyniku upadku.
To legendarna gwiazda rocka, frontman grupy Black Sabbath i ikona muzyki heavy metal. Muzyk zasłynął z takich hitów jak m.in.:”Iron Man”, „Paranoid”, „War Pig” czy”Crazy Train”.
Joanna Kołaczkowska odeszła w nocy – 17 lipca. Przegrała walkę z chorobą nowotworową.
Komiczka rozśmieszała całą Polskę już od końca lat 80. Swoje pierwsze kroki stawiała w kabarecie „Drugi garnitur”, później w kabarecie „Potem”, a od 2002 roku była związana ze uwielbianym kabaretem „Hrabim”.
Joanna Jarzębska zmarła 2 lipca w wieku 88 lat.
Mimo wielu ról teatralnych, widzowie najbardziej kojarzą ją z telewizji. Wystąpiła w licznych popularnych produkcjach: ,,Na Wspólnej”, ,,Klan”, ,,M jak miłość”, a także ,,Czterdziestolatek. 20 lat później”. W filmie ,,Wezwanie” wcieliła się w rolę matki Grzegorza Przemyka. Jej głos można było usłyszeć również w słuchowiskach i dubbingach, wyróżniał się ciepłą barwą i perfekcyjną dykcją.
Diogo Jota zmarł 3 lipca w wypadku samochodowym, do którego doszło na autostradzie A-52 w pobliżu miejscowości Cernadilla, a wraz z nim zginął jego 25-letni brat, André Silva.
Był on portugalskim piłkarzem, który występował na pozycji napastnika w angielskim klubie Liverpool oraz w reprezentacji Portugalii.
Tomira Kowalik zmarła 28 czerwca w nieznanych okolicznościach.
Aktorka, urodzona we Wrocławiu, zadebiutowała pod koniec lat 60. w legendarnym serialu ,,Stawka większa niż życie”. Przez ponad 50 lat kariery zagrała w takich hitach jak ,,Supernova”, ,,Dom nad rozlewiskiem” czy ,,1670″. Była również związana z teatrami w Gdańsku, Toruniu i Bydgoszczy.
Marcin Leszczyński zmarł w czerwcu. Informację o jego śmierci przekazał 12 czerwca klub piłkarski LKS Drama Zbrosławice.
Marcin Leszczyński swoją piłkarską karierę zaczął w Górniku Zabrze, a potem występował także w Wilki Wilcza czy LKS Drama Zbrosławice. Dwa lata temu został zwycięzcą reality-show „True Love” emitowanym na antenie TVN 7.
Ewa Dałkowska zmarła 8 czerwca po ciężkiej chorobie.
Widzom dała się poznać za sprawą wybitnych ról w produkcjach, takich jak: „Bez znieczulenia”, „Terrarium”, „Głosy”, „Teściowie 2”, czy „Ojciec Mateusz”.
Loretta Swift zmarła 30 maja. Oficjalne komunikaty wskazują na przyczyny naturalne. Jednak wielu fanów i obserwatorów branży zastanawia się, czy wszystko jest do końca jasne, czy może w tym przypadku chodzi o coś więcej niż tylko starość.
Aktorka zasłynęła przede wszystkim dzięki roli Margaret „Hot Lips” Houlihan w kultowym serialu „MASH”, za którą była wielokrotnie nominowana do nagrody Emmy, a dwukrotnie ją odbierała. To jej kreacja uczyniła ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd telewizji w Stanach Zjednoczonych.
Sonia Szklanowska zmarła 18 maja. Prokurator Janusz Borucki potwierdził,e przyczyną śmierci było samopowieszenie. Nie znaleziono żadnych śladów, które wskazywałyby na udział osób trzecich.
Znana z udziału w programie „Hotel Paradise”, a ostatnio próbująca swoich sił jako wokalistka.
7 maja media obiegła przykra informacja o śmierci DJ’a Hazela.
Poinformowano, że ciało muzyka znaleziono w jego samochodzie, który był zaparkowany w pobliżu jeziora w Skępem niedaleko Lipna.
Śledczy wykluczyli udział osób trzecich.
30 kwietnia 2025 r. zmarł Tomasz Jakubiak po walce z nowotworem. Zmagał się z bardzo rzadkim i agresywnym nowotworem, raka jelita cienkiego i dwunastnicy.
Tomasz Jakubiak zdobył popularność jako energiczny i komunikatywny kucharz, autor programów kulinarnych oraz juror show „MasterChef”.
Conrado Yanez zmarł 9 kwietnia. Zmagał się z niewydolnością płuc, nerek, wątroby oraz serca, a także z cukrzycą. W styczniu 2024 roku trafił na oddział intensywnej terapii z powodu ostrej niewydolności oddechowej.
Jego charakterystyczny, aksamitny głos oczarował zarówno jurorów, jak i publiczność podczas występów w programie „Must Be The Music”. W pierwszej edycji w 2011 roku zajął drugie miejsce, ustępując jedynie zespołowi Enej. Cztery lata później, w 2015 roku, powrócił na scenę „Must Be The Music” i tym razem zwyciężył, zdobywając główną nagrodę.
Papież Franciszek (Jorge Mario Bergoglio) zmarł 21 kwietnia. Przed śmiercią zmagał się z zapaleniem płuc.
13 marca 2013 roku Bergoglio został wybrany jako 266. papież Kościoła katolickiego i przyjął imię Franciszek jako pierwszy papież pochodzący z Ameryki Łacińskiej, pierwszy jezuita i pierwszy papież urodzony poza Europą od VIII wieku.
Jeremiasz „Jez” Szmigiel zmarł 16 lutego. Prokuratura potwierdziła, że targnął się na swoje życie.
Znany z programu „Warsaw Shore”. Dołączył do obsady w 2021 roku
Barbara Rylska zmarła w nocy z 10 na 11 stycznia.
Aktorka była znana z wielu filmów i serialu, w tym m.in: „Ostatni kurs”, „Poszukiwany, poszukiwana”, „Smarkula” czy „Adam i Ewa”. Jej wielką konkurencją była Kalina Jędrusik, która w jednym z wywiadów przyznała, że gdyby Rylska urodziła się w Ameryce, byłaby wielką gwiazdą Broadwayu. Często nazywano ją „polską Shirley MacLaine”.
Ryszard Dindi Sibilski zmarł 17 stycznia. Mężczyzna od jakiegoś czasu toczył walkę z chorobą, która bardzo szybko postępowała.
Znany producent medialny, manager, podróżnik i przedsiębiorca, którego ścieżka życia, od podróży po Afryce po współtworzenie polskiej telewizji. Zapisał się na stałe w historii polskich mediów i kultury.
Anonim | 1 listopada 2025
Anonim | 1 listopada 2025
