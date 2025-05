To prawdziwy rarytas, bo choć Chodakowska regularnie publikuje treści motywacyjne, produkty ze swojej marki czy kulisy życia prywatnego, to zdjęcia z mamą należą do wyjątkowych. Tym razem zrobiła wyjątek, czym podbiła serca internautów.

W poruszającym wpisie opowiedziała o codziennej sile swojej mamy, która mimo niemal 82 lat z energią „wyskakuje z auta” i nie potrzebuje pomocy. „Moja inspiracja! Nie ma dnia, żebym nie myślała o mojej mamie…” – czytamy dalej.

Moja miłość! Moja siła! Moje źródło czułości… moja Mami. W wieku już prawie 82 lat wciąż wyskakuje z mojego wielkiego auta na równe nogi-HYC! I na moje -Jezu! Mamuś poczekaj! Pomogę Ci wysiąść. Słyszę: -Ewusiu! Nie trzeba. Ja sobie świetnie radzę! Moja inspiracja! Nie ma dnia, żebym nie myślała o mojej mamie… o jej sile, czułości i nieskończonej miłości, którą mnie obdarowuje. To dzięki niej wiem, co to znaczy być dla drugiego człowieka

Chodakowska przy okazji zwróciła się do innych kobiet, nazywając je bohaterkami, inspiracją i siłą. A że biznes to biznes – subtelnie przypomniała o swojej marce, zachęcając fanki do kupowania prezentów dla swoich mam z jej oferty.