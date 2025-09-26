Parę miesięcy temu trenerkę personalną Ewę Chodakowską spotkała fala krytyki po swoich słowach o ,,lenistwie” i ,,ciałopozytywności” wśród Polek. Trenerka ostatni znowu podgrzała atmosferę, a w dyskusję włączyła się Dorota Zawadzka, znana jako ”Superniania”.

W programie ”Superniania” Dorota Zawadzka pomagał rodzinom z trudnościami wychowawczymi. Wprowadzała do ich domów dobre nawyki m.in. sprzątanie czy kultura osobista. Dzięki temu zdobyła masę oddanych fanów i stała się doświadczoną specjalistka od spraw dzieci i rodziny. Psycholożka od lat pisze własne książki oraz dzieli się swoją wiedzą w mediach społecznościowych.

Nowa wypowiedź trenerki

Na swoim InstaStory Ewa Chodakowska napisała w sposób dosadny. Słowa trenerki wywołały kolejną falę komentarzy.

Chcesz? Dbaj o siebie. Nie chcesz? To nie. Wiedz, że pretensje do świata za swoje wybory nie rozwiążą problemu. Daj już spokój z tekstami ‚nie mogę, bo’. Nikt nie oczekuje od ciebie tłumaczeń. To twoje życie i finalnie ty poniesiesz konsekwencje — miej tego świadomość.

Dorota Zawadzka postanowiła nie pozostawić tego bez odpowiedzi. Choć nie padło nazwisko Ewy, kontekst jasno wskazuje, że to właśnie do niej odnosi się wpis psycholożki. „Superniania” przyznała, że coraz częściej jej niepokój i złość budzą treści publikowane przez trenerkę.

Pewnie będziecie się śmiać lub spotkam się z krytyką, ale od lat mam swój specyficzny sposób odmierzania czasu na mediach społecznościowych. Otóż regularnie ukrywam posty pewnej trenerki na 30 dni. Wiem, mogłabym na stałe zablokować i mieć z głowy, ale ponieważ robię to już parę lat, a zaczęło się od żartu, to nie zmieniam tego swoistego ”rytuału”.

Na koniec Dorota Zawadzka zaznaczyła, że dostrzega w niej mentalność sportowca. Dodała, iż ma do niej ogromny szacunek, a także do dorobku zawodowego. Jednak nie zgadza się z metodami jakie stosuję wśród swoich odbiorców.

Nie pierwszy raz słyszę publiczne tyrady trenerki, która niestety czasem, zamiast wspierać, pogania i zawstydza kobiety. Niektóre jej wpisy są pełne ocen, rozkazów i złości: „mam dość”, „nie tłumacz się”, „albo chcesz, albo nie”. To nie jest motywacja. To słowna przemoc w przebraniu troski o zdrowie. I sprawa byłaby prostsza, gdyby chodziło tylko o fitness czy zdrowy styl życia. Ale ta pani dziś mówi o sobie jako o przyszłej psycholożce. A psychologia to nie jest teatr krzyku. Psychologia to nauka i praktyka, która zobowiązuje: do empatii, akceptacji, ostrożności w słowie. (…) Kto szykuje się do pracy z ludźmi w kryzysie, nie powinien stosować komunikatów, które pogłębiają wstyd i poczucie winy. Najbardziej bolesne jest to, że te słowa kierowane są często do matek. Do kobiet, które codziennie balansują między dziećmi, pracą, domem i własnym zmęczeniem. Kobiet, które same nie wiedzą, w co ręce włożyć, zamiast wsparcia słyszą: „przestań się tłumaczyć”. A przecież one najbardziej potrzebują nie poganiania, ale życzliwego słowa i przyzwolenia na własne tempo – napisała.

Na sam koniec wpisu zwróciła się z przestroga dla swoich odbiorców i przeglądających jej profil: