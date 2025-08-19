Wielkimi krokami zbliża się 20. jubileuszowa edycja „Taniec z gwiazdami”. Wystąpi w niej wiele gwiazd polskiego show-biznesu. Pojawią się między innymi: Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Barbara Bursztynowicz, Maurycy Popiel i Michał Czarnecki. Okazuje się, że Dorota Zawadzka bacznie śledzi losy uczestników show. „Super niania” sama wystąpiła w programie w 2010 roku i w obszernym wpisie na Facebooku opisała co myśli o gwiazdach show.

Dorota Zawadzka ostro jedzie po nowych uczestnikach „Tańca z gwiazdami”. Nie gryzła się w język!

Dorota Zawadzka jest znana z ostrego języka i kontrowersyjnych wypowiedzi. Psycholożka w poście na Facebooku wyznała, że jest wielką fanką „Tańca z gwiazdami” i bacznie ogląda wszystkie edycje. Stwierdziła, że w związku z tym opisze, co myśli o wszystkich uczestnikach show:

Wielkimi krokami zbliża się 17. edycja Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami. Program rusza na żywo w niedzielę 14 września o godz. 19:55 w Polsacie. Bardzo się ciesze, bo to mój ulubiony program rozrywkowy. W sumie jedyny, który oglądam regularnie. I to od początku — zaczęła swój wpis psycholożka.

