Od kilku dni w sieci wrzało od plotek o rozstaniu Ewy Chodakowskiej z jej mężem Lefterisem Kavoukisem. Internauci zaczęli spekulować, że para, która od lat uchodzi za jedną z najbardziej zgranych w polskim show-biznesie przeżywa poważny kryzys. Powodem miała być nieobecność Lefterisa na profilach Ewy. Co, jak się okazało nie ma nic wspólnego z prawdą.

Chodakowska tłumaczy się z AFERY badaniowej: „Wiem, że zawiodłam niektóre z Was. I to boli.”

Przerywa milczenie

Ewa Chodakowska postanowiła uciąć wszelkie spekulacje na ten temat. Na Instagramie opublikowała gorące zdjęcia z mężem, na których para czule się obejmuje w łazience. Co więcej, do tego wszystkiego dodała opis:

Po necie krążą plotki o naszym rozstaniu… i to tylko dlatego, że nie eksploatuję wizerunku mojego męża na swoich profilach… Zatem – na przekór wszelkim plotkom – MY

Ewa Chodakowska znów pod ostrzałem! Tym razem odpowiedziała jej Dorota Zawadzka

Trenerka przyznała też, że za nią intensywne tygodnie wyzwań treningowych, ale mimo napiętego grafiku jej relacja z Lefterisem ma się świetnie.

No i… FORM CHECK – moment, wobec którego mój mąż nie potrafi przejść obojętnie – dodała z przymrużeniem oka.

W komentarzach pojawiła się fala wsparcia i komplementów:

„Najpiękniejsza para!”,

„Miłość w czystej postaci”,

„Plotkarze mogą się schować”,

Wygląda więc na to, że małżeństwo Ewy i Lefterisa ma się doskonale, a plotki o rozstaniu to tylko kolejny internetowy mit, który Ewa postanowiła obalić.

Lekarze miażdżą Ewę Chodakowską! Jej pakiet badań ma trafić do Rzecznika Praw Pacjenta