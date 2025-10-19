Ewa Chodakowska zabrała głos po plotkach o rozstaniu. Co dalej z małżeństwem z Lefterisem?
Trenerka w końcu zabrała głos po fali plotek o kryzysie w jej małżeństwie.
Od kilku dni w sieci wrzało od plotek o rozstaniu Ewy Chodakowskiej z jej mężem Lefterisem Kavoukisem. Internauci zaczęli spekulować, że para, która od lat uchodzi za jedną z najbardziej zgranych w polskim show-biznesie przeżywa poważny kryzys. Powodem miała być nieobecność Lefterisa na profilach Ewy. Co, jak się okazało nie ma nic wspólnego z prawdą.
Przerywa milczenie
Ewa Chodakowska postanowiła uciąć wszelkie spekulacje na ten temat. Na Instagramie opublikowała gorące zdjęcia z mężem, na których para czule się obejmuje w łazience. Co więcej, do tego wszystkiego dodała opis:
Po necie krążą plotki o naszym rozstaniu… i to tylko dlatego, że nie eksploatuję wizerunku mojego męża na swoich profilach… Zatem – na przekór wszelkim plotkom – MY
Trenerka przyznała też, że za nią intensywne tygodnie wyzwań treningowych, ale mimo napiętego grafiku jej relacja z Lefterisem ma się świetnie.
No i… FORM CHECK – moment, wobec którego mój mąż nie potrafi przejść obojętnie – dodała z przymrużeniem oka.
W komentarzach pojawiła się fala wsparcia i komplementów:
- „Najpiękniejsza para!”,
- „Miłość w czystej postaci”,
- „Plotkarze mogą się schować”,
Wygląda więc na to, że małżeństwo Ewy i Lefterisa ma się doskonale, a plotki o rozstaniu to tylko kolejny internetowy mit, który Ewa postanowiła obalić.
Nest | 19 października 2025
