Kinga Banaś jest jedną z najpopularniejszych polskich influencerek. Widzom dała się poznać za sprawą występów z grupą Genzie. Niestety, ale w maju 2024 roku przeszła poważną operację spowodowaną skoliozą i poważnymi problemami z kręgosłupem. Teraz opublikowana filmik, na którym influencerka opowiada o tym, że do jednego z filmiku miała dublerkę od… krojenia ośmiornicy! Internauci jednak nie zwrócili uwagi na zabawną sytuację, a wygląd młodej gwiazdy internetu.

Jeden z fanów influencerki udostępnił na TikToku nagranie, na którym widać, jak Bartosz Laskowski rozmawia z Kingą Banaś. Twórcy internetowi na wideo wspominają, jak kiedyś Kinga Banaś miała zatrudnioną dublerkę, która zamiast niej kroiła ośmiornicę. Producenci bali się, że Kinga Banaś tak jak Kendall Jenner może stać się ofiarą memów, kiedy to modelka próbowała w reality show „The Kardashians” kroiła ogórka:

Ewelina do mnie dzwoni i pyta: „Kinga, a ty umiesz kroić? Ty umiesz w ogóle gotować?”. Ja jej mówię, że zależy, o co chodzi. Ona na to: „No bo tam trzeba pokroić ośmiornicę, ale to jak krojenie parówki, ale oni powiedzieli, że chyba nie umiesz kroić parówek”. Ja na to: „Co? To jest najprostsza rzecz na świecie”. I tak właśnie dali mi dublerkę — podsumowała rozbawiona Kinga Banaś.