Jakiś czas temu w mediach wybuchła głośna afera, gdy na instagramowym profilu zawodnika MMA Filipa Bątkowskiego pojawiły się jego pikantne zdjęcia z byłą partnerką Boxdela – Magdaleną Loskot. Na jednym ze zdjęć mogliśmy oglądać soczysty pocałunek, drugie z kolei sugerowało, że para leży razem nago. W całej tej historii nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Bątkowski ma dziecko i żonę, która jak się później okazało, udostępniła jego zdjęcia z kochanką w sieci, prezentując całej Polsce jak jej niewierny mąż bawi się „na wyjeździe sportowym”.

Filip Bątkowski znów zabrał głos po zdradzie żony z Magdaleną Loskot

Krótko potem Bątkowski opublikował oświadczenie, w którym podkreślił, że nie zamierza komentować publicznie swojego występku i są to prywatne sprawy jego i żony:

Wczorajsze wydarzenia, które zyskały rozgłos w mediach, dotyczą wyłącznie mnie i mojej żony. To ona podjęła decyzję, by nadać naszemu życiu prywatnemu publiczny charakter. Myślę, że z czasem uzna, że było to niepotrzebne. W związku z powyższym wszystkie sprawy będę wyjaśniał z żoną, a nie w Internecie, i ludzi rozsądnych proszę o uszanowanie tego – zaczął.

Następnie uderzył w Boxdela, który wcześniej skomentował aferę słowami: „Chłop wyje**ł do śmieci żonkę i dziecko za j**nięcie się z Magdą”. Zawodnik MMA zarzucił Boxdelowi między innymi wielokrotne zdradzanie Magdaleny Loskot i zasugerował, że to przez niego doszło do całej sytuacji:

A życzliwi i ku**y, takie jak Boxdel, niech zamkną się w domu i pomyślą nad swoim życiem, nie moim. Jakbyś, spasiony ped**ilu, nie zdradzał wielokrotnie Madzi, to może i ja, i ty, i ona bylibyśmy dziś w innym miejscu. Jesteśmy, gdzie jesteśmy, a ty, zj**ie, próbujesz robić kontent na kobiecie, z którą byłeś 8 lat i mojej rodzinie – oskarżył go.

Teraz po dłuższej przerwie w sieci pojawiło się kolejne oświadczenie Bątkowskiego. 33-latek, który wcześniej podkreślał, że „wszystkie sprawy będzie wyjaśniał z żoną” poza mediami, zdobył się na publiczne wyznanie o problemach w swoim małżeństwie: „Codziennie słyszę jakieś plotki na mój remat i jestem proszony o komentarz w tej sprawie… Ostatnie dni zajmowałem się żoną i synem, bo tylko to było naprawdę istotne. Tylko przed nimi też czułem obowiązek tłumaczenia się, stąd brak pijarowo poprawnych oświadczeń na temat naszej sytuacji życiowej. Praktycznie wszystko, co pojawiło się ostatnio w mediach nie było zgodne z prawdą. Właściwie prawdą jest tylko to, że z żoną od dawna mamy swoje problemy. Prawdziwe też są zdjęcia z Magdaleną Loskot„.

Na koniec zdobył się na przeprosiny, jednocześnie zapowiadając, że dalsze podjęte kroki będą rozgrywać się poza mediami:

Przepraszam wszystkich, których zawiodłęm swoim zachowaniem. Tyle mogę powiedzieć w tej sprawie, nie będę jej rozwiązywał publicznie. Wszystko zostanie rozstrzygnięte w sferze prywatnej.

