Julia Żugaj, znana polska influencerka i uczestniczka 15. edycji „Tańca z Gwiazdami” w październiku 2024 roku nieoczekiwanie poinformowała o zakończeniu swojego związku z twórcą internetowym Maciejem „Sheo” Ejsmontem. Para była zaręczona, a ich związek przetrwał pięć lat. O swojej decyzji poinformowali za pośrednictwem filmu opublikowanego na kanale Julii, a jednym z powodów miał być trudny okres w życiu obydwojga oraz nałożona na siebie presja:

Krótko po rozstaniu, internauci doszukiwali się romansu Julii z jej tanecznym partnerem Wojtkiem Kuciną, a niedawno tiktokowi detektywi sugerowali, że influencerka spotyka się z gitarzystą Andrzeja Piasecznego, Kacprem Dworniczakiem.

Julia Żugaj ponownie zakochana?! Fani mają dowody na nową miłość influencerki! (WIDEO)

Teraz niespodziewanie głos w sprawie swojego rozstania zabrał były narzeczony Julii. Maciej Ejsmont, znany w sieci jako „Sheo” zyskał popularność za sprawą vlogów i filmików związanych z grą Minecraft. W 2023 roku twórca nieoczekiwanie przestał zamieszczać internetowe treści. Od tamtej pory pojawiał się sporadycznie w materiałach innych influencerów, a pod koniec 2024 powrócił z coverem utworu Joji „Glimpse of Us”.

W opublikowanym na kanale YouTube filmiku zdecydował się odnieść do swojej długiej nieobecności. Jak wyjaśnił fanom, podjął decyzję o zrezygnowaniu z aktywności online z powodu wypalenia:

Następnie odniósł się do pojawiających się pytań na temat jego zakończonej relacji z Julią Żugaj:

Nie mam tutaj żadnych przebojów do opowiedzenia, szczerze mówiąc. Wszyscy wiecie, że z Julią rozstaliśmy się w zeszłym roku. Potrzebuję trochę czasu, żeby się zregenerować, bo nie będę ukrywał, że to był bardzo trudny czas, te ostatnie kilka miesięcy. Końcówka 2024 r. dała mi potężnie w kość.

Na koniec podkreślił, że w najbliższym czasie nie zamierza szukać nowej partnerki i chce się skupić na sobie:

Finalnie, jeżeli chodzi o moje kwestie sercowe, to zostawiam to na bok. Nic mnie za bardzo w tej chwili nie interesuje, nic nie będę szukał. Chciałbym się skupić wreszcie po raz pierwszy od wielu lat już w 100 proc. na sobie i na swoich działaniach, no i zobaczyć, jak mi to pójdzie. A jak mi nie pójdzie, no to będę myślał, nie wiem, nie mam pojęcia.