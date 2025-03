7 niezapomnianych cytatów Kory. Tak mówiła o kościele, aborcji i marihuanie!

7 kultowych cytatów Kory

„Władza rozwala mój kraj. Partia zawłaszcza państwo. To niszczenie mojego szczęścia na finiszu życia. To wszystko, w co wierzyłam i na co pracowałam; Kaczyński to psuj. Wielki narodowy psuj. Mówimy, że jest inteligentny, że czyta książki. No może i czyta, ale inteligentny człowiek nie niszczy dobra i piękna. Nie hołduje brzydocie” — powiedziała „Newsweekowi”.