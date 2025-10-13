Andziaks pokazała swoją spiżarnię. Wygląda jak ekskluzywny sklep!
Internauci przecierają oczy „To nie spiżarnia, to luksusowy sklep spożywczy''.
Influencerka Andziaks zaskoczyła swoich obserwatorów filmem na YouTube, w którym pokazała, jak wygląda organizacja jej domowej spiżarni.
Na vlogu Angelika pokazuje, jak krok po kroku układa produkty na idealnie oświetlonych półkach. Każdy produkt ma swoje miejsce.
Wszystko jest równiutko poukładane, a efekt końcowy przypomina luksusowy sklep spożywczy. Wszystko znajduje się w odpowiednim słoiku lub pudełku po dyfuzorach ze sklepu ,,Twinkle Candle”.
Na półkach znalazły się m.in. żelki, Kinder Niespodzianki, marshmallow, popcorn, ciastka magdalenki, makarony, ryże, tuńczyki i wiele innych smakołyków.
Pod filmem pojawiły się dziesiątki komentarzy zachwyconych widzów. Wielu z nich przyznało, że spiżarnia Andziaks wygląda jak z katalogu wnętrzarskiego.
Pod filmem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów:
„To nie spiżarnia, to raj dla łasuchów!”
„Andziaks, twój dom to marzenie! Każdy detal dopracowany.”
„Chciałabym mieć taką organizację w kuchni!”
Na filmie influencerka przyznaje, że spiżarnia była jednym z pomieszczeń, które od dawna chciała zorganizować na nowo.
Nina | 14 października 2025
widzę spore zapasy cisowianki, u mnie też w spiżarni jest. Do tego dużo słoików z dżemami, kompotami, przetworami.
je go (h ..) | 14 października 2025
Anonim | 13 października 2025
Anonim | 13 października 2025
