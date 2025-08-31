times-dark
Anja Rubik przyłapana na lotnisku w Wenecji. Chwilę później była już na czerwonym dywanie

Odsłoniła szczupłą nogę w sukni od Saint Laurent.

31.08.2025
Anja Rubik Arrives at Venice Airport Ahead of Prestigious Film Festival źródło Fot. Iammeysam / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

Anja Rubik na lotnisku w Wenecji

Anja Rubik została zauważona na lotnisku w Wenecji tuż przed prestiżowym festiwalem filmowym.

 

Chwile później była już na czerwonym dywanie 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Pojawiła się na premierze filmu „Ojciec, Matka, Siostra, Brat”.

Anja Rubik Arrives at Venice Airport Ahead of Prestigious Film Festival źródło Fot. Iammeysam / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

Anja Rubik na lotnisku w Wenecji

Anja Rubik to jedna z Polek, która robi ogromną międzynarodową karierę. Od lat jest zapraszana na wenecki festiwal filmowy i nie było inaczej tym razem.

Zaprezentowała się na czerwonym dywanie w czarnej sukni z rozcięciem na nodze od Saint Laurent. Do tego postawiła na luźny bob. Wyglądała elegancko, a zarazem bardzo naturalnie.

Anja Rubik Arrives at Venice Airport Ahead of Prestigious Film Festival źródło Fot. Rick Gold / Capital Pictures / Forum

Anja Rubik na lotnisku w Wenecji
'Father Mother Sister Brother' Red Carpet - The 82nd Venice International Film Festival źródło Fot. Rick Gold / Capital Pictures / Forum

Anja Rubik na 82. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji
'Father Mother Sister Brother' Red Carpet - The 82nd Venice International Film Festival źródło Fot. Rick Gold / Capital Pictures / Forum

Anja Rubik na 82. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji
źródło Fot. Rick Gold / Capital Pictures / Forum

Anja Rubik na 82. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji
źródło Fot. Rick Gold / Capital Pictures / Forum

Anja Rubik na 82. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji
Gosc | 1 września 2025 Odpowiedz

Super

Marek | 1 września 2025 Odpowiedz

Zawsze jest nie uczesana i wychudzona

ban uj pas kudne i głu pie | 31 sierpnia 2025 Odpowiedz

cc

