Anja Rubik przyłapana na lotnisku w Wenecji. Chwilę później była już na czerwonym dywanie
Odsłoniła szczupłą nogę w sukni od Saint Laurent.
Anja Rubik została zauważona na lotnisku w Wenecji tuż przed prestiżowym festiwalem filmowym.
Chwile później była już na czerwonym dywanie 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Pojawiła się na premierze filmu „Ojciec, Matka, Siostra, Brat”.
Anja Rubik to jedna z Polek, która robi ogromną międzynarodową karierę. Od lat jest zapraszana na wenecki festiwal filmowy i nie było inaczej tym razem.
Zaprezentowała się na czerwonym dywanie w czarnej sukni z rozcięciem na nodze od Saint Laurent. Do tego postawiła na luźny bob. Wyglądała elegancko, a zarazem bardzo naturalnie.
Gosc | 1 września 2025
Super
Marek | 1 września 2025
Zawsze jest nie uczesana i wychudzona
ban uj pas kudne i głu pie | 31 sierpnia 2025
cc