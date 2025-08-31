Anja Rubik przyłapana na lotnisku w Wenecji. Chwilę później była już na czerwonym dywanie

Anja Rubik na lotnisku w Wenecji

Anja Rubik to jedna z Polek, która robi ogromną międzynarodową karierę. Od lat jest zapraszana na wenecki festiwal filmowy i nie było inaczej tym razem.

Zaprezentowała się na czerwonym dywanie w czarnej sukni z rozcięciem na nodze od Saint Laurent. Do tego postawiła na luźny bob. Wyglądała elegancko, a zarazem bardzo naturalnie.