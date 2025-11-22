Britney Spears na najnowszych zdjęciach. Opuchnięta twarz i jeszcze to… Przykry widok
Britney Spears przez lata była wielką gwiazdą muzyki pop – prawdziwą ikoną branży, jednak wielka sława doprowadziła do równie wielkich problemów.
Tak dziś wygląda słynna „księżniczka pop”.
W 2007 piosenkarka przeszła poważne załamanie nerwowe, co skończyło się nałożeniem na niej kurateli – głównym opiekunem wokalistki został jej ojciec Jamie Spears, a rok później została ubezwłasnowolniona.
Jej konflikt z ojcem trwał lata, a kuratelę zniesiono dopiero w 2021 roku.
W 2023 roku Britney Spears wydała swoją biografię „The Woman in Me”. W książce opowiedziała zarówno o wielkich życiowych wzlotach, jak i upadkach.
Wiele mówi się o jej uzależnieniu, złym stanie zdrowia i problemach psychicznych.
Często nie bierze leków, które ją stabilizują, pije alkohol i zażywa różne narkotyki, co jest dla niej szczególnie niebezpieczne. Ona ma problemy z nadużywaniem substancji i z tego powodu wielokrotnie lądowała na odwyku – informował portal TZM.
Wygląda na to, że z gwiazdą nie jest najlepiej. Na zdjęciach widzimy, że jej twarz jest opuchnięta i pije alkohol – nawet poza domem.
Nie widzę opuchniętej twarzy co usilnie próbujecie ludziom wbić do głowy a i co z tym kieliszkiem to może być sok bo ja też z takich kieliszków piję soki ….. Nadal robicie z niej wariatke ale w jakim celu pytam się …?
Dajcie jej żyć