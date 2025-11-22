Nawigacja

Britney Spears na najnowszych zdjęciach. Opuchnięta twarz i jeszcze to… Przykry widok

Autor Kacper Kulaszewski

1/8 Britney Spears - legenda światowej popkultury
Britney Spears na najnowszych zdjęciach. Opuchnięta twarz i jeszcze to… Przykry widok
source: Wizyta Britney Spears w Polsce w 2014 fot. AKPA

Britney Spears przez lata była wielką gwiazdą muzyki pop – prawdziwą ikoną branży, jednak wielka sława doprowadziła do równie wielkich problemów.

Tak dziś wygląda słynna „księżniczka pop”.

source: Forum

W 2007 piosenkarka przeszła poważne załamanie nerwowe, co skończyło się nałożeniem na niej kurateli – głównym opiekunem wokalistki został jej ojciec Jamie Spears, a rok później została ubezwłasnowolniona.

Jej konflikt z ojcem trwał lata, a kuratelę zniesiono dopiero w 2021 roku.

 

source: Forum

W 2023 roku Britney Spears wydała swoją biografię „The Woman in Me”. W książce opowiedziała zarówno o wielkich życiowych wzlotach, jak i upadkach.

source: Forum

Wiele mówi się o jej uzależnieniu, złym stanie zdrowia i problemach psychicznych.

Często nie bierze leków, które ją stabilizują, pije alkohol i zażywa różne narkotyki, co jest dla niej szczególnie niebezpieczne. Ona ma problemy z nadużywaniem substancji i z tego powodu wielokrotnie lądowała na odwyku – informował portal TZM.

 

 

source: Forum

Wygląda na to, że z gwiazdą nie jest najlepiej. Na zdjęciach widzimy, że jej twarz jest opuchnięta i pije alkohol – nawet poza domem.

source: Forum
source: Forum
source: Forum
Nie widzę opuchniętej twarzy co usilnie próbujecie ludziom wbić do głowy a i co z tym kieliszkiem to może być sok bo ja też z takich kieliszków piję soki ….. Nadal robicie z niej wariatke ale w jakim celu pytam się …?
Dajcie jej żyć

