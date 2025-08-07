times-dark
Kozaczek
Z życia gwiazd Związki gwiazd

Była żona znanego sportowca po latach zdradziła prawdę o małżeństwie. „Żyłam z gejem przez 14 lat”

Po rozwodzie przez dekadę milczała. Teraz mówi wprost, dlaczego nie odda nazwiska i jak naprawdę wyglądało ich małżeństwo.

/ 07.08.2025 /
Marysia
„14 lat życia z gejem”. Była żona znanego sportowca nie gryzła się w język źródło Instagram

1 / 11

Była żona znanego sportowca po latach zdradziła prawdę o małżeństwie. „Żyłam z gejem przez 14 lat”

To jeden z najgłośniejszych coming outów ostatnich lat. Znany sportowiec ogłosił światu, że jest gejem, czym zaszokował nawet najbliższych. Jego była żona milczała długo – aż do teraz. W rozmowie z niemieckimi mediami powiedziała, co naprawdę czuła i dlaczego nie zamierza zrezygnować z jego nazwiska.

IMG_7716

2 / 11

Była żona znanego sportowca po latach zdradziła prawdę o małżeństwie. „Żyłam z gejem przez 14 lat”

Cora Schumacher przez lata była żoną słynnego kierowcy Formuły 1 – Ralfa Schumachera. Ich małżeństwo trwało od 2001 do 2015 roku, a dopiero po rozwodzie świat usłyszał, że Ralf jest gejem. Coming out był dla fanów zaskoczeniem, ale jeszcze bardziej dla… jego byłej żony.

IMG_7715

3 / 11

Była żona znanego sportowca po latach zdradziła prawdę o małżeństwie. „Żyłam z gejem przez 14 lat”

,,Zmarnowałam czternaście lat życia z gejem”

– powiedziała bez ogródek w rozmowie z „Bildem”.

Cora zdradziła też, że zablokowała numer Ralfa w telefonie, bo nie była w stanie poradzić sobie z emocjami.

,,Ralf jest zablokowany. Nie chcę mieć z nim kontaktu”

– powiedziała krótko. Przez ostatni rok korzystała z terapii, by uporać się z tym, co ją spotkało.

IMG_7714

4 / 11

Była żona znanego sportowca po latach zdradziła prawdę o małżeństwie. „Żyłam z gejem przez 14 lat”

Nie brakuje spekulacji, że ich związek był zawarty tylko „na pokaz”. Niemiecki celebryta Oliver Pocher mówił wprost o „kontrakcie ochronnym”, który miał pomóc Schumacherowi ukryć orientację.

Cora wszystkiemu zaprzeczyła:

,,Gdyby to był kontrakt, dziś byłabym bardzo bogata. Nie zmarnowałabym tylu lat życia dla pieniędzy”

– mówiła.

IMG_7713

5 / 11

Była żona znanego sportowca po latach zdradziła prawdę o małżeństwie. „Żyłam z gejem przez 14 lat”

Mimo burzliwej przeszłości była modelka nadal używa nazwiska byłego męża. Dlaczego? Tu też nie owija w bawełnę.

,,Mam to nazwisko dla pieniędzy. Byłabym głupia, gdybym je oddała”

– przyznała bez cienia wstydu.

IMG_7712

6 / 11

Była żona znanego sportowca po latach zdradziła prawdę o małżeństwie. „Żyłam z gejem przez 14 lat”

Dziś ma 48 lat i stara się poukładać życie na nowo. Jak sama mówi – wiele rzeczy było dla niej traumatycznych, ale najgorsze już za nią. Z Pocherem, który oskarżał ją o układ z Schumacherem, już się pogodziła. Z byłym mężem? To raczej wykluczone.

IMG_7711

7 / 11

Była żona znanego sportowca po latach zdradziła prawdę o małżeństwie. „Żyłam z gejem przez 14 lat”
IMG_7710

8 / 11

Była żona znanego sportowca po latach zdradziła prawdę o małżeństwie. „Żyłam z gejem przez 14 lat”
IMG_7709

9 / 11

Była żona znanego sportowca po latach zdradziła prawdę o małżeństwie. „Żyłam z gejem przez 14 lat”
IMG_7708

10 / 11

Była żona znanego sportowca po latach zdradziła prawdę o małżeństwie. „Żyłam z gejem przez 14 lat”
IMG_7707

11 / 11

Była żona znanego sportowca po latach zdradziła prawdę o małżeństwie. „Żyłam z gejem przez 14 lat”
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POLECANE DLA CIEBIE
Klaudia El Dursi po porodzie rozprawia nad zmianami w ciele: „36 lat i 3 ciąża nie sprzyjają”
Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Klaudia El Dursi
Klaudia El Dursi po porodzie rozprawia nad zmianami w ciele: „36 lat i 3 ciąża nie sprzyjają”
Modelka chce wrócić do formy sprzed 3. ciąży.
Agata i Andrzej Duda są po ślubie już 30 lat! Poznali się na licealnej imprezie
Z życia gwiazd
Agata Duda Andrzej Duda
Agata i Andrzej Duda są po ślubie już 30 lat! Poznali się na licealnej imprezie
Poznaj historię miłosną byłej pary prezydenckiej.
Agnieszka i Artur Kotońscy świętują 30. rocznicę ślubu! Na archiwalnych zdjęciach weselnych są nie do poznania (FOTO)
Z życia gwiazd Związki gwiazd
Agnieszka Kotońska Artur Kotoński
Agnieszka i Artur Kotońscy świętują 30. rocznicę ślubu! Na archiwalnych zdjęciach weselnych są nie do poznania (FOTO)
Celebrytka pokazała oryginalne zdjęcia z tego wyjątkowego dnia.
Akop Szostak zdradza kulisy nowej miłości! Tłumaczy ekspresowe zaręczyny: „Serce nie sługa”
Związki gwiazd
Akop Szostak
Akop Szostak zdradza kulisy nowej miłości! Tłumaczy ekspresowe zaręczyny: „Serce nie sługa”
Celebryta niedawno rozwiódł się z Sylwią.
Marianna Schreiber ubolewa nad brakiem prywatności! Znalazła nowy dom i zapowiada: „Tu wezmę swój ślub”
Z życia gwiazd
Marianna Schreiber
Marianna Schreiber ubolewa nad brakiem prywatności! Znalazła nowy dom i zapowiada: „Tu wezmę swój ślub”
Czy Marianna poznała już przyszłego męża?
Rafał Mroczek z przytupem uczcił 30. urodziny swojej żony! Impreza nad basenem, fajerwerki i tłumy gości (FOTO)
Z życia gwiazd Związki gwiazd
Rafał Mroczek
Rafał Mroczek z przytupem uczcił 30. urodziny swojej żony! Impreza nad basenem, fajerwerki i tłumy gości (FOTO)
"Świętowaliśmy wczoraj z hukiem" - przekazał fanom.
Jacek Kopczyński pokazał NOWĄ UKOCHANĄ! Aktor pochwalił się całuśną fotką (FOTO)
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Jacek Kopczyński Miłość
Jacek Kopczyński pokazał NOWĄ UKOCHANĄ! Aktor pochwalił się całuśną fotką (FOTO)
To nią zastąpił Patrycję Markowską!
Gojdź komentuje aferę Korwin-Piotrowskiej i Rozenek: „Najlepszym zabiegiem jest życzliwość. Działa lepiej niż botoks”
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd
Afera Drama
Gojdź komentuje aferę Korwin-Piotrowskiej i Rozenek: „Najlepszym zabiegiem jest życzliwość. Działa lepiej niż botoks”
Lekarz nie gryzł się w język i ostro podsumował całą dramę!
Była partnerka Filipa Chajzera przerywa milczenie ws. zdrady: „Okropne uczucie, że nie możesz się podnieść”
Ale plota! Skandale Związki gwiazd
Filip Chajzer Małgorzata Walczak
Była partnerka Filipa Chajzera przerywa milczenie ws. zdrady: „Okropne uczucie, że nie możesz się podnieść”
Walczak przyznaje, że o wszystkim dowiedziała się z mediów...
Violetta Villas nie zaznała szczęścia w miłości. Pierwsze małżeństwo było przymusem, drugie zatraciła zazdrość…
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Historia Miłosna Love Stories
Violetta Villas nie zaznała szczęścia w miłości. Pierwsze małżeństwo było przymusem, drugie zatraciła zazdrość…
Przez jedyną i prawdziwą miłość została jednak odrzucona.
Kim są rodzice Tomasza Kwaśniewskiego? To do nich należy firma z majonezami
Z życia gwiazd
Maja Bohosiewicz Tomasz Kwaśniewski
Kim są rodzice Tomasza Kwaśniewskiego? To do nich należy firma z majonezami
Maja Bohosiewicz może pochwalić się przystojnym i zaradnym mężem.
Roksana Gąska świętuje urodziny! Emil Stępień już z samego rana zaskoczył ukochaną
Ale plota! Związki gwiazd
Emil Stępień Roksana Gąska
Roksana Gąska świętuje urodziny! Emil Stępień już z samego rana zaskoczył ukochaną
Co za uroczy gest!
Ewa Wachowicz zaszokowana zwolnieniem Karoliny Gilon z Polsatu: „Ten rynek w tej chwili jest podzielony…” (WIDEO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Afera Ewa Wachowicz
Ewa Wachowicz zaszokowana zwolnieniem Karoliny Gilon z Polsatu: „Ten rynek w tej chwili jest podzielony…” (WIDEO)
Była Miss Polonia zwraca uwagę na ważny etap w życiu prezenterki...
Borys Szyc chwali się spektakularną metamorfozą! To wszystko dla jednej roli (FOTO)
Ciało Z życia gwiazd
Borys Szyc
Borys Szyc chwali się spektakularną metamorfozą! To wszystko dla jednej roli (FOTO)
"Cztery miesiące pracy i mogę zaczynać zdjęcia".
Paulina Smaszcz dostała samochód za kilkaset tysięcy złotych w barterze. Tylko spójrzcie, jaka wypasiona fura!
Ale plota! Z życia gwiazd
Maciej Kurzajewski Marzenie
Paulina Smaszcz dostała samochód za kilkaset tysięcy złotych w barterze. Tylko spójrzcie, jaka wypasiona fura!
"Marzenia się spełniają" - pisze szczęśliwa "Kobieta petarda".
Zborowska i Wrona urządzili bajkowe urodziny córki! Basen, barman i fikuśne kostiumy, a to dopiero początek (FOTO)
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Andrzej Wrona Córka
Zborowska i Wrona urządzili bajkowe urodziny córki! Basen, barman i fikuśne kostiumy, a to dopiero początek (FOTO)
Czego chcieć więcej?!
 