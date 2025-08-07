Była żona znanego sportowca po latach zdradziła prawdę o małżeństwie. „Żyłam z gejem przez 14 lat”

,,Zmarnowałam czternaście lat życia z gejem”

– powiedziała bez ogródek w rozmowie z „Bildem”.

Cora zdradziła też, że zablokowała numer Ralfa w telefonie, bo nie była w stanie poradzić sobie z emocjami.

,,Ralf jest zablokowany. Nie chcę mieć z nim kontaktu”

– powiedziała krótko. Przez ostatni rok korzystała z terapii, by uporać się z tym, co ją spotkało.