Tak dziś wygląda młoda wdowa po Łapickim. Po trudnych przejściach jest nie do poznania (FOTO)

Co dziś robi Kamila Łapicka?

/ 07.11.2025 /
Kamila Łapicka rozpoznawalność zyskała dzięki małżeństwu z Andrzejem Łapickim. On był znanym i cenionym aktorem. Ona – młodą teatrolożką. Parę dzieliła pokaźna różnica wieku, która wynosiła aż 60 lat, przez co ich związek od początku budził wiele kontrowersji. Poznali się w 2008 r. przy okazji pracy dla miesięcznika „Teatr”. Andrzej Łapicki miał wówczas 85 lat, a Kamila – 25. U boku swojej drugiej żony, przeżywał drugą młodość. Co ciekawe, już po siedmiu miesiącach znajomości stanęli na ślubnym kobiercu, co miało miejsce 5 czerwca 2009 r. w Sokołowie Podlaskim.

 

„Decyzja o ślubie zapadła kompletnie po wariacku. Pamiętam, że przyjmując pierścionek zaręczynowy, zapytałam go w oszołomieniu, czy to znaczy, że teraz będziemy mieszkać razem. Zażartował, że skąd, że będę, tak jak do tej pory, dojeżdżać metrem” – mówiła kiedyś Kamila.

Kamila Łapicka była żoną aktora przez trzy lata, aż do jego śmierci, w 21 lipca 2012 roku. Jak podają media, miała nic nie odziedziczyć po mężu. Łapicki rzekomo zdecydował się przepisać majątek córce Zuzannie Łapickiej-Olbrychskiej oraz wnuczce. Do dziś kulisy testamentu aktora są owiane tajemnicą, a Kamila sama nigdy nie chciała komentować tych medialnych doniesień. Odejście męża było dla niej trudnym doświadczeniem, bo nie tylko musiała zmagać się z żałobą, ale również zmierzyła się z dużym hejtem.

 

„Kiedy szłam spać ostatniego wieczoru, powiedział: żoneczko, taka jesteś dla mnie dobra, do jutra. Przypomniałam to sobie rano, kiedy już zostałam sama” – wspominała kiedyś w rozmowie z „Newsweekiem”.

Po śmierci męża Łapicka zdecydowała się zniknąć z show-biznesu i skupiła się na rozwoju kariery naukowej. W 2019 roku obroniła doktorat na Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

 

„Współpracowała z Instytutem Teatralnym w Warszawie oraz z Instytutem Cervantesa w Warszawie. Szczególnie interesuje ją scena madrycka oraz teatralna wymiana energii między Hiszpanią i Ameryką Łacińską” – czytamy w biogramie na stronie Instytutu Cervantesa.

 

Kilka lat temu założyła również bloga poświęconego swojej pasji. Znajdują się tam wywiady, ale również artykuły dotyczące tematów związanych z kulturą i sztuką.

Kamila Łapicka, choć już od jakiegoś czasu nie udziela się w mediach, to wiadomo jednak, że obecnie prowadzi życie za granicą. Tam nadal rozwija się zawodowo. W 2023 roku na instagramowym profilu Akademii Hiszpańskiej w Rzymie pojawiła się informacja, że Łapicka została tam stypendystką. Jakiś czas temu miała natomiast przenieść się do Hiszpanii, gdzie kontynuuje swoją karierę naukową. Warto zwrócić uwagę, że teatrolożka od czasów małżeństwa z aktorem przeszła dużą metamorfozę wizualną i dziś jest nie do poznania.

