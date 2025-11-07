Tak dziś wygląda młoda wdowa po Łapickim. Po trudnych przejściach jest nie do poznania (FOTO)

Tak dziś wygląda Kamila Łapicka

Kamila Łapicka rozpoznawalność zyskała dzięki małżeństwu z Andrzejem Łapickim. On był znanym i cenionym aktorem. Ona – młodą teatrolożką. Parę dzieliła pokaźna różnica wieku, która wynosiła aż 60 lat, przez co ich związek od początku budził wiele kontrowersji. Poznali się w 2008 r. przy okazji pracy dla miesięcznika „Teatr”. Andrzej Łapicki miał wówczas 85 lat, a Kamila – 25. U boku swojej drugiej żony, przeżywał drugą młodość. Co ciekawe, już po siedmiu miesiącach znajomości stanęli na ślubnym kobiercu, co miało miejsce 5 czerwca 2009 r. w Sokołowie Podlaskim.

„Decyzja o ślubie zapadła kompletnie po wariacku. Pamiętam, że przyjmując pierścionek zaręczynowy, zapytałam go w oszołomieniu, czy to znaczy, że teraz będziemy mieszkać razem. Zażartował, że skąd, że będę, tak jak do tej pory, dojeżdżać metrem” – mówiła kiedyś Kamila.