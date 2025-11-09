„Czas przestać łamać sobie serce”. Poruszające wyznanie piątej żony Wiśniewskiego

Pola Wiśniewska rozpoznawalność zyskała dzięki popularności swojego męża Michała Wiśniewskiego. Nie da się ukryć, że od ponad dwóch dekad artysta króluje na rynku muzycznym, a jego hity zna niemal cała Polska. Teraz na profilu żony muzyka pojawił się poruszający wpis.

Żona Michała Wiśniewskiego w poruszającym wyznaniu

Pola Wiśniewska to żona Michała Wiśniewskiego znanego z zespołu „Ich Troje”. Warto dodać, że piosenkarz znany jest nie tylko ze swojej muzycznej twórczości, ale również uchodzi za jednego z najbardziej kochliwych artystów, ponieważ miał pięć żon: Magdę Femme, Martę „Mandaryna” Mandrykiewicz, Annę Świątczak, Dominikę Tajner oraz obecną żonę Polę Wiśniewską.

Wiśniewski i jego piąta, a zarazem aktualna żona Pola doczekali się razem dwójki wspólnych synów: Falco Amadeusa (ur. 2021) i Noëla Cloé (ur. 2023). Razem tworzą liczną rodzinę patchworkową, ponieważ Pola ma czwórkę swoich dzieci z poprzednich związków, a Michał ma czwórkę z poprzednich żon.

Teraz na Instagramowym profilu żony muzyka pojawił się dość zaskakujący post z podpisem:

Czas przestać łamać sobie serce i zacząć stawiać siebie na pierwszym miejscu.

I choć taki wpis mógłby sugerować, że pomiędzy małżonkami wystąpił kryzys, to warto wspomnieć, że Pola Wiśniewska znana jest ze wspierania zdrowia psychicznego kobiet i rozwoju osobistego, a na jej profilu często możemy zobaczyć podobne motta życiowe.