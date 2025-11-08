Maciej Pela ujawnił po rozwodzie z Kaczorowską. Tak odgryzł się byłej żonie i Rogacewiczowi

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie dają o sobie zapomnieć. Para jeszcze niedawno żegnała się z „Tańcem z Gwiazdami”, a teraz szykują się do wspólnego, autorskiego spektaklu pt. „Siedem”. Były partner tancerki, Maciej Pela również nie zwalnia tempa i teraz sam poinformował o planach na nowy projekt.

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez lata tworzyli jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Para doczekała się także dwóch córek: Gabrysi i Emilki. Po 7 latach małżeństwa zdecydowali się jednak rozstać, co miało miejsce pod koniec października 2024 roku. Warto wspomnieć, że para złożyła pozew rozwodowy w lipcu 2025 roku, a dopiero 3 listopada 2025 r., czyli ponad rok od rozstania stanęli w sądzie.

Obecnie aktorka i tancerka znalazła miłość u boku aktora Marcina Rogacewicza. To właśnie z nim tworzyła teraz taneczną parę w 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Ich potwierdzenie miłości ujrzało światło dzienne już w pierwszym odcinku programu, czego dowodem był soczysty pocałunek na wizji.

Nowy projekt Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza

Niestety tancerka i aktor odpadli już w 7. odcinku, czyli w niedzielę 26 października 2025 roku. Niespodziewanie pożegnanie pary z programem wywołało ogromne zaskoczenie wśród widzów i internautów, ponieważ znajdowali się w kręgu faworytów. Tuż po zakończeniu tanecznej przygody w Polsacie, Aga i Marcin ogłosili swój pierwszy, wspólny projekt. Jak się okazało, para startuje ze swoimi namiętnym spektaklem muzyczno-tanecznym w postaci tournée po całej Polsce.

Maciej Pela ogłasza po rozwodzie z Kaczorowską

Co ciekawe, chwilę później Maciej Pela postanowił nie być gorszy i również wpadł na pomysł nowego projektu zawodowego. Tancerz zapytał swoich obserwatorów, co myślą o stworzeniu rodzinnego obozu tanecznego. Idea ta spotkała się z dużym zainteresowaniem, a rodzinny projekt Peli to symboliczny krok naprzód po burzliwym rozstaniu z Kaczorowską.