Celebrytki na pokazie drogerii. Naturalna ukochana Milika, Leszczak w odważnej koronce, drapieżna Wieniawa na wybiegu

Irena Kamińska-Radomska, Sylwia Lipka, Magdalena Boczarska...



/ 04.09.2025 /
Karolina T.
Marcela Leszczak

Marcela Leszczak

Plejada gwiazd pojawiła się na wydarzeniu L’Oreal Paris x Rossmann – Pokaz wartości. 

Marcela Leszczak

Marcela Leszczak
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Weronika Gronczewska
akpa20250904_pokaz_wartosci_mp_7774

Julia Wieniawa
akpa20250904_pokaz_wartosci_mp_7775

Julia Wieniawa
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Magdalena Tarnowska
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Vanessa Rojewska
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Adrianna Krysian
Irena Kamińska-Radomska

Irena Kamińska-Radomska
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Anna Maria Olbrycht
Sylwia Lipka

Sylwia Lipka
Barbara Sarah Szczypiór

Barbara Sarah Szczypiór
Agata Sieramska

Agata Sieramska
Agata Sieramska

Agata Sieramska
Marta Gąska

Marta Gąska
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Marta Rentel
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Beata ATA Postek
Tribbs, Żaneta Trybulec

Tribbs i Żaneta Trybulec
Monika Kociołek

Monika Kociołek
Magdalena Boczarska

Magdalena Boczarska
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Bogna Sworowska
KOMENTARZE
KOMENTARZE KOMENTARZE

Err | 5 września 2025 Odpowiedz

Czemu wszyscy na czarno?

Anonim | 5 września 2025 Odpowiedz

Dziwki na wybiegu, po prawej stu lachicusg, nic a r celu, zapewnienia

Man | 5 września 2025 Odpowiedz

Bogna i Magda co wy tam robicie?

Ola | 5 września 2025 Odpowiedz

Kto to jest te panienki ?

Anonim | 5 września 2025 Odpowiedz

(to

Konkurs samar ulicy a co AZ q,

