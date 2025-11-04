times-dark
Kozaczek
Rihanna wróciła na salony po porodzie! Spójrzcie, jak promienieje świeżo upieczona mama! (FOTO)

Towarzyszył jej ukochany ASAP Rocky.

04.11.2025
Rihanna i ASAP Rocky ubiegłego wieczoru pojawili się na gali rozdania nagród CFDA Fashion Awards 2025. Para po raz pierwszy zadebiutowała na ściance od ostatniego porodu piosenkarki.

Tego dnia wokalistka postawiła na dość szykowny look, który składał się z białych, eleganckich spodni, czarnego płaszcza i  szpilek. Całość uzupełnił mocniejszy makijaż i koczek. Raper natomiast wystroił się w czarny garnitur, żółty sweter i eleganckie buty. Cały look przyozdobił złotą biżuterią.

Warto wspomnieć, że Rihanna i A$AP Rocky niedawno powitali na świat swoją kolejną pociechę. Artystka ogłosiła, że urodziła pierwszą córeczkę 13 września o imieniu Rocki Irish Mayers.

Warto wspomnieć, że para doczekała się już dwóch synów, Rza Athelston Mayers (ur. maj 2022) i Riota Rose Mayers (ur. sierpień 2023). Swoją trzecią ciążą zaskoczyła tuż przed tegoroczną Met Galą.

Anonim | 4 listopada 2025 Odpowiedz

obie kreacje wysmakowane,nowatorskie w sensie wyłuskania modnych akcentow i połaczeniu w unikalny look, swietnie !!!

