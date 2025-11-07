times-dark
Kozaczek
Gwiazdy na premierze książki „Lewandowski prawdziwy"! Radosław Majdan, Rzeźniczak z żoną…(FOTO)

Kto przybył?

Jakub Rzeźniczak Mateusz Gessler Paulina Rzeźniczak Radosław Majdan Robert Lewandowski
07.11.2025
KJ
KAPIF_1000pix_K1476939F źródło KAPIF

1 / 9

Sebastian Staszewski
Dziś odbyła się oficjalna premiera książki „Lewandowski. Prawdziwy” autorstwa Sebastiana Staszewskiego. Na wydarzeniu pojawiły się znane osobistości oraz gwiazdy sportu. Warto wspomnieć, że biografia Roberta Lewandowskiego na rynek wydawniczy trafiła już na początku listopada. W związku z brakiem autoryzacji do lektury należy podchodzić jednak z dystansem. Dziennikarz sportowy zamieścił w książce wiele wątków kwestionujących pozycję ikonicznego, polskiego piłkarza.
KAPIF_1000pix_K1476974F źródło KAPIF

2 / 9

Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak
KAPIF_1000pix_K1476961F źródło KAPIF

3 / 9

Mateusz Gessler
KAPIF_1000pix_K1477008F źródło KAPIF

4 / 9

Radosław Majdan
KAPIF_1000pix_K1477015F źródło KAPIF

5 / 9

Premiera książki "Lewandowski prawdziwy"
KAPIF_1000pix_K1477025F źródło KAPIF

6 / 9

Premiera książki "Lewandowski prawdziwy"
KAPIF_1000pix_K1476966F źródło KAPIF

7 / 9

Premiera książki "Lewandowski prawdziwy"
KAPIF_1000pix_K1477002F źródło KAPIF

8 / 9

Premiera książki "Lewandowski prawdziwy"
KAPIF_oryginal_K1477030F źródło KAPIF

9 / 9

Premiera książki "Lewandowski prawdziwy"
