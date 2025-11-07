Gwiazdy na premierze książki „Lewandowski prawdziwy”! Radosław Majdan, Rzeźniczak z żoną…(FOTO)

Sebastian Staszewski

Dziś odbyła się oficjalna premiera książki „Lewandowski. Prawdziwy” autorstwa Sebastiana Staszewskiego. Na wydarzeniu pojawiły się znane osobistości oraz gwiazdy sportu. Warto wspomnieć, że biografia Roberta Lewandowskiego na rynek wydawniczy trafiła już na początku listopada. W związku z brakiem autoryzacji do lektury należy podchodzić jednak z dystansem. Dziennikarz sportowy zamieścił w książce wiele wątków kwestionujących pozycję ikonicznego, polskiego piłkarza.