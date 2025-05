Ciężarna Rihanna i A$AP Rocky w Cannes! Czułościom nie było końca (FOTO)

Ciężarna Rihanna i A$AP Rocky w Cannes!

Warto dodać, że obecność Rihanny i A$AP Rocky’ego na Festiwalu Filmowym w Cannes nie jest do końca przypadkowa, bo w tym roku oboje czekają na produkcje filmowe, w których mieli okazję wziąć udział. Rihanna nagrała piosenkę do zbliżającego się filmu „Smerfy”, w którym wcieliła się w głos Smerfetki. Ukochany piosenkarki zagrał natomiast w filmie „Highest 2 Lowest”, w reżyserii Spike’a Lee, gdzie wcielił się w rolę rapera Yunga Felona. Tego wieczoru to właśnie Rihanna wspierała A$AP Rocky’ego, ze względu na nadchodzącą premierę z jego udziałem.