Co wiemy o tajemniczym towarzyszu Kaczorowskiej? Marcin Rogacewicz nie tylko zniknął z ekranów, ale i… otworzył warzywniak

Co dalej z „nową” parą show-biznesu?

Maciej Pela, były partner Kaczorowskiej, w rozmowie z mediami puścił farbę:

„Pan Marcin to pewnie fajny facet, skoro wpada do naszego domu na kolacje, a Agnieszka zapoznała go z dziewczynkami. Zresztą sam ma gromadkę, podobno jest bardzo zaangażowanym tatą, więc to o czymś mówi”.

Słowa byłego partnera są jednoznaczne – Rogacewicz to nie tylko przelotny znajomy. Zdaniem internautów, tancerka i aktor tworzą już patchworkową rodzinę w nowoczesnym stylu, choć wciąż nie padło z ich ust żadne oficjalne potwierdzenie.