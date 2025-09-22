Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną zmianę (FOTO)
Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza to dziś temat numer jeden w show-biznesie.
Para oficjalnie potwierdziła uczucie w „Tańcu z Gwiazdami”.
Mało kto pamięta jednak, że aktor przeszedł spektakularną metamorfozę, a jego dawne zdjęcia potrafią zaskoczyć.
Rogacewicz nie jest postacią nową w świecie show-biznesu. Od lat występuje w popularnych produkcjach telewizyjnych – widzowie mogą kojarzyć go z ról w „Agentkach” czy „Na dobre i na złe”.
To właśnie na planie serialu po raz pierwszy spotkał Agnieszkę.
„Pierwsze zdanie, które wypowiedziałam do Marcina, to było: Ej, ty! Ty powinieneś tańczyć w ‘Tańcu z Gwiazdami’”
– wspominała tancerka w reportażu dla Polsatu.
Choć dziś uchodzi za eleganckiego i dojrzałego mężczyznę, jego wizerunek w przeszłości wyglądał zupełnie inaczej.
W „Agentkach” wcielał się nawet w rolę kobiety, a przez długi czas jego znakiem rozpoznawczym były długie włosy. Stare zdjęcia, które krążą w sieci, pokazują zupełnie inne oblicze aktora – trudno uwierzyć, że to ta sama osoba.
To nie jedyna ciekawostka z jego życia. W 2021 roku, kiedy pandemia sparaliżowała branżę artystyczną, Rogacewicz otworzył… warzywniak „U aktora”. Decyzja odbiła się szerokim echem w mediach i pokazała, że nie boi się żadnych wyzwań.
Prywatnie aktor przez lata żył z dala od blasku fleszy. Był mężem i ojcem czwórki dzieci – trzech córek i syna.
Dziś jego serce bije już jednak dla Agnieszki Kaczorowskiej, która sama przechodzi trudny czas związany z rozstaniem z Maciejem Pelą.
