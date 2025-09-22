Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną zmianę (FOTO)

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)

Rogacewicz nie jest postacią nową w świecie show-biznesu. Od lat występuje w popularnych produkcjach telewizyjnych – widzowie mogą kojarzyć go z ról w „Agentkach” czy „Na dobre i na złe”.

To właśnie na planie serialu po raz pierwszy spotkał Agnieszkę.

„Pierwsze zdanie, które wypowiedziałam do Marcina, to było: Ej, ty! Ty powinieneś tańczyć w ‘Tańcu z Gwiazdami’”

– wspominała tancerka w reportażu dla Polsatu.