Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną zmianę (FOTO)

W której wersji podoba Wam się najbardziej?

/ 22.09.2025 /
scena z: Marcin Rogacewicz

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)

Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza to dziś temat numer jeden w show-biznesie.

Para oficjalnie potwierdziła uczucie w „Tańcu z Gwiazdami”.

Mało kto pamięta jednak, że aktor przeszedł spektakularną metamorfozę, a jego dawne zdjęcia potrafią zaskoczyć.

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)

Rogacewicz nie jest postacią nową w świecie show-biznesu. Od lat występuje w popularnych produkcjach telewizyjnych – widzowie mogą kojarzyć go z ról w „Agentkach” czy „Na dobre i na złe”.

To właśnie na planie serialu po raz pierwszy spotkał Agnieszkę.

 „Pierwsze zdanie, które wypowiedziałam do Marcina, to było: Ej, ty! Ty powinieneś tańczyć w ‘Tańcu z Gwiazdami’”

– wspominała tancerka w reportażu dla Polsatu.

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)

Choć dziś uchodzi za eleganckiego i dojrzałego mężczyznę, jego wizerunek w przeszłości wyglądał zupełnie inaczej.

W „Agentkach” wcielał się nawet w rolę kobiety, a przez długi czas jego znakiem rozpoznawczym były długie włosy. Stare zdjęcia, które krążą w sieci, pokazują zupełnie inne oblicze aktora – trudno uwierzyć, że to ta sama osoba.

scena z: Marcin Rogacewicz

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)

To nie jedyna ciekawostka z jego życia. W 2021 roku, kiedy pandemia sparaliżowała branżę artystyczną, Rogacewicz otworzył… warzywniak „U aktora”. Decyzja odbiła się szerokim echem w mediach i pokazała, że nie boi się żadnych wyzwań.

 

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)

Prywatnie aktor przez lata żył z dala od blasku fleszy. Był mężem i ojcem czwórki dzieci – trzech córek i syna.

Dziś jego serce bije już jednak dla Agnieszki Kaczorowskiej, która sama przechodzi trudny czas związany z rozstaniem z Maciejem Pelą.

scena z: Marcin Rogacewicz

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)
scena z: Marcin Rogacewicz

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)
Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)
scena z: Marcin Rogacewicz

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)
scena z: Marcin Rogacewicz

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)
scena z: Marcin Rogacewicz

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)
scena z: Marcin Rogacewicz

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)
scena z: Marcin Rogacewicz

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)
scena z: Marcin Rogacewicz

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)
scena z: Marcin Rogacewicz

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)
Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)
scena z: Marcin Rogacewicz

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)
Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)
na_dobre_akpa_ik_3464

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)
na_dobre_akpa_ik_3661

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)
na_dobre_akpa_ik_3828

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)
na_dobre_sesja18

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)
na_dobre_sesja19

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)
na_dobre427

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)
na_dobre453

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)
na_dobre459

Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)
Dotarliśmy do starych zdjęć Marcina Rogacewicza! Partner Agnieszki Kaczorowskiej przeszedł ogromną metamorfozę (FOTO)
Dlaczego Ryszard Rynkowski wciąż nie został przesłuchany? Prokuratura ujawnia szczegóły
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Edyta Rynkowska Ryszard Rynkowski
Dlaczego Ryszard Rynkowski wciąż nie został przesłuchany? Prokuratura ujawnia szczegóły
Śledczy ujawniają nowe szczegóły tragedii.
Koszmar Maffashion w dniu urodzin. Takiego „prezentu” się nie spodziewała
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Julia Kuczyńska Maffashion
Koszmar Maffashion w dniu urodzin. Takiego „prezentu” się nie spodziewała
Influencerka pokazała, co spotkało ją o poranku.
Sielanka u Bieberów. Justin i Hailey zabrali Jacka Bluesa na rodzinny spacer (FOTO)
Dzieci gwiazd Newsy Zagraniczni celebryci
Dzieci Gwiazd Hailey Bieber
Sielanka u Bieberów. Justin i Hailey zabrali Jacka Bluesa na rodzinny spacer (FOTO)
Zdjęcia trafiły prosto na Instagram piosenkarza.
Magda Steczkowska zrobiła huczną 50-tkę! Tłumy gwiazd: Kuba Błaszczykowski, Gąsowski, Justyna Steczkowska
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Justyna Steczkowska Kuba Błaszczykowski
Magda Steczkowska zrobiła huczną 50-tkę! Tłumy gwiazd: Kuba Błaszczykowski, Gąsowski, Justyna Steczkowska
Ależ to była gruba impreza!
Dominik Tarczyński i Joanna Krupa spędzili razem wieczór. Uczucie aż wisi w powietrzu!
Aktualności Polscy celebryci
Dominik Tarczyński Joanna Krupa
Dominik Tarczyński i Joanna Krupa spędzili razem wieczór. Uczucie aż wisi w powietrzu!
"Tego w moim bingo na 2025 rok nie było!" — napisał jeden z internautów.
Syn Ewy Minge zabrał głos po odpadnięciu mamy z „TzG”. Nie gryzł się w język!
Newsy
Eva Minge Taniec
Syn Ewy Minge zabrał głos po odpadnięciu mamy z „TzG”. Nie gryzł się w język!
"Dziękuję ci, Rafale za to, że ośmieszyłeś nas na koniec" - powiedziała na wizji Eva Minge.
Przejmujące wyznanie Ewy Minge na temat śmierci matki. „Umierała mi na rękach”
Aktualności Polscy celebryci
Ewa Minge Rodzice Gwiazd
Przejmujące wyznanie Ewy Minge na temat śmierci matki. „Umierała mi na rękach”
Padły poruszające słowa...
Wyniki sekcji zwłok żony Ryszarda Rynkowskiego. Prawda właśnie wyszła na jaw
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Edyta Rynkowska Przyczyna śmierci
Wyniki sekcji zwłok żony Ryszarda Rynkowskiego. Prawda właśnie wyszła na jaw
Prokuratura przekazała oficjalne ustalenia.
Rafał Maserak zabrał głos po odpadnięciu Ewy Minge. Chciał jej zaszkodzić?!
Aktualności Polscy celebryci
Ewa Minge Rafał Maserak
Rafał Maserak zabrał głos po odpadnięciu Ewy Minge. Chciał jej zaszkodzić?!
"Ten program ma takie reguły" — wymownie podsumował. Wspomniał też o czymś jeszcze.
Nawroccy w USA. Stylizacja pierwszej damy wprawiła w osłupienie (FOTO)
Aktualności Newsy Styl gwiazd
Marta Nawrocka Stylizacja
Nawroccy w USA. Stylizacja pierwszej damy wprawiła w osłupienie (FOTO)
Pierwsza dama postawiła na detal, który zaskoczył wszystkich!
Nowe fakty ws. zaginięcia Iwony Wieczorek. „Aż ciarki przechodzą…”
Aktualności Polscy celebryci
Iwona Wieczorek Zaginięcie
Nowe fakty ws. zaginięcia Iwony Wieczorek. „Aż ciarki przechodzą…”
Chodzi o wydarzenia przy tajemniczym ognisku...
Burza emocji po odpadnięciu Ewy Minge. Maserak ośmieszył projektantkę mody?!
Newsy Skandale
Ewa Minge
Burza emocji po odpadnięciu Ewy Minge. Maserak ośmieszył projektantkę mody?!
"Zero klasy, pani nie umie przegrywać" - grzmią widzowie.
Doszło do wypadku w „Tańcu z Gwiazdami”. Publiczność wstrzymała oddech
Newsy
Maurycy Popiel Taniec Z Gwiazdami
Doszło do wypadku w „Tańcu z Gwiazdami”. Publiczność wstrzymała oddech
"Pokazaliśmy, jak się upada" – skomentowali.
3. odcinek „Tańca z gwiazdami” pełen emocji! Na widowni: Krzysztof Gojdź, Goździalska, Ciocia Liestyle…
Polscy celebryci
Adrianna Borek Ciocia Liestyle
3. odcinek „Tańca z gwiazdami” pełen emocji! Na widowni: Krzysztof Gojdź, Goździalska, Ciocia Liestyle…
Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska błyszczą na ściance.
Akcja charytatywna „Gwiazdy zwierzętom”! W pomoc zaangażowały się Maja Hyży, Iwona Węgrowska, Karolina Pilarczyk
Polscy celebryci
Eliza Gwiazda Iwona Węgrowska
Akcja charytatywna „Gwiazdy zwierzętom”! W pomoc zaangażowały się Maja Hyży, Iwona Węgrowska, Karolina Pilarczyk
Pojawili się także Po prostu Damian, Eliza Gwiazda, Karolina Nolbrzak...
Julia Von Stein przed i po liftingu! 29-latka pokazała finalny efekt kosztownych operacji
Polscy celebryci
Julia Von Stein Metamorfozy Gwiazd
Julia Von Stein przed i po liftingu! 29-latka pokazała finalny efekt kosztownych operacji
Pochwaliła się fanom ogromną metamorfozą.
 