14 listopada Edyta Górniak obchodzi 53. urodziny. Jeszcze zanim gwiazda zdążyła podziękować fanom za życzenia, jej syn Allan opublikował wpis, którym rozczulił pół Internetu. Wrzucił zdjęcia, które pokazują zupełnie inną, prywatną Edytę – tę sprzed lat, daleko od blasku fleszy.

W galerii zobaczycie, jak przez lata zmieniała się jedna z największych polskich gwiazd.