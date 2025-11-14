Edyta Górniak świętuje 53. urodziny. Tak zmieniała się przez lata
14 listopada Edyta Górniak obchodzi 53. urodziny. Jeszcze zanim gwiazda zdążyła podziękować fanom za życzenia, jej syn Allan opublikował wpis, którym rozczulił pół Internetu. Wrzucił zdjęcia, które pokazują zupełnie inną, prywatną Edytę – tę sprzed lat, daleko od blasku fleszy.
W galerii zobaczycie, jak przez lata zmieniała się jedna z największych polskich gwiazd.
Na Instastory Allana pojawiła się długa wiadomość pełna czułości.
Życzę ci, abyś odnajdywała codziennie coraz więcej spokoju i wewnętrznego szczęścia i niech staje się rzeczywistością wszystko to, co odkładałaś na później. Aby świat oddawał ci tyle samo czułości, ile dajesz jemu na co dzień i żeby los zawsze rozpieszczał cię zdrowiem, siłą i spełnieniem, tak samo, jak ty mnie od małego.
Dodał też, że jest wdzięczny „za siłę, dobro i serce, które nigdy nie słabnie”.
Pierwsza fotograf ia, którą udostępnił Allan, to absolutna perełka.
Edyta jeszcze jako bardzo młoda dziewczyna, siedząca obok maleńkiego Allana. To ujęcie, którego fani Górniak praktycznie nie znali.
Kolejny slajd to klasyczny, czarno-biały portret Edyty z dawnych lat.
Naturalna uroda, charakterystyczne spojrzenie i ten sam vibe, który przed laty zachwycił Eurowizję.
W swoim wpisie Allan nie szczędził czułości.
„Pamiętaj, że jesteś niezastąpiona” — podkreślił.
Życzył mamie spokoju i tego, by świat „oddał jej tyle samo dobra, ile ona daje innym”.
Choć lata mijają, Górniak wciąż zachwyca formą, energią i wyglądem.
Na koncertach daje z siebie wszystko, w social mediach inspiruje, a fani regularnie zwracają uwagę, że… wygląda młodziej niż dekadę temu.
Zobaczcie jak zmieniała się diwa polskiej sceny!