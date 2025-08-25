Edyta Herbuś pokazała wnętrza NOWEGO domu. Urządziła go sama... ZDJĘCIA

Edyta Herbuś kilka miesięcy temu wraz z ukochanym przeprowadziła się do wymarzonego domu pod Warszawą. Teraz po raz pierwszy pokazała jak wyglądają jego wnętrza.

Co ciekawe nie zatrudniła do pomocy żadnych projektantów- wszystko urządziła we współpracy z partnerem- Piotrem Bukowieckim.