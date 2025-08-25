Edyta Herbuś pokazała wnętrza NOWEGO domu. Urządziła go sama… ZDJĘCIA
Cóż za sielanka!
1 / 11
Edyta Herbuś kilka miesięcy temu wraz z ukochanym przeprowadziła się do wymarzonego domu pod Warszawą. Teraz po raz pierwszy pokazała jak wyglądają jego wnętrza.
Co ciekawe nie zatrudniła do pomocy żadnych projektantów- wszystko urządziła we współpracy z partnerem- Piotrem Bukowieckim.
2 / 11
Aktorka od dawna marzyła o własnym domu. Razem z ukochanym rozpoczęli pracę nad wspólnym gniazdkiem, w 2023 roku.
Od tamtej pory nie pokazywała procesu, ani efektów, ale teraz zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy.
3 / 11
Na Instagramie pochwaliła się kadrami wnętrz, ponadto pochwaliła się, że wszystko powstało bez udziału projektantów.
,,Efekty tego, co wspólnie stworzyliśmy -bez wynajętych projektantów, zaczynają nas zachwycać coraz bardziej…”
4 / 11
Herbuś podkreśliła, że wystrój domu to dla niej nie tylko estetyka, ale też proces duchowy:
,,Tworzenie nowej przestrzeni do życia to głęboki proces. Wymaga odpowiedniego skupienia, zanurzenia się w sobie, w prawdziwych potrzebach, określania w detalach, formie, kolorach… To sztuka nie tylko kreacji, ale też odpuszczania przeszłości, pozostawiania rzeczy za sobą i otwieranie się na nowe… Ostatnie dni były dla mnie takim właśnie oczyszczeniem:) Kończymy urządzać dom, zaczęliśmy prace w ogrodzie, a w planach jeszcze „kreatywna stodoła””.
5 / 11
Aktorka spędza w nowym domu dużo czasu, między innymi gotując dla taty, brata i Piotra.
,,Nie pamiętam kiedy tak dużo czasu mogłam spędzić w domu, gotując przysmaki i karmiąc moich ulubionych chłopaków”
6 / 11
Jak Wam się podoba nowy dom Edyty Herbuś? Odważylibyście się na samodzielne wykończenie mieszkania, czy jednak wolicie skorzystać z pomocy specjalistów?
Dajcie znać w komentarzach.
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11