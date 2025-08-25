times-dark
Edyta Herbuś pokazała wnętrza NOWEGO domu. Urządziła go sama… ZDJĘCIA

Cóż za sielanka!

25.08.2025
Edyta Herbuś pokazała wnętrza nowego domu. źródło Instagram

Edyta Herbuś pokazała wnętrza NOWEGO domu. Urządziła go sama... ZDJĘCIA

Edyta Herbuś kilka miesięcy temu wraz z ukochanym przeprowadziła się do wymarzonego domu pod Warszawą. Teraz po raz pierwszy pokazała jak wyglądają jego wnętrza.

Co ciekawe nie zatrudniła do pomocy żadnych projektantów- wszystko urządziła we współpracy z partnerem- Piotrem Bukowieckim.

Edyta Herbuś pokazała wnętrza NOWEGO domu. Urządziła go sama... ZDJĘCIA

Aktorka od dawna marzyła  o własnym domu. Razem z ukochanym rozpoczęli pracę nad wspólnym gniazdkiem, w 2023 roku.

Od tamtej pory nie pokazywała procesu, ani efektów, ale teraz zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy.

Edyta Herbuś pokazała wnętrza NOWEGO domu. Urządziła go sama... ZDJĘCIA

Na Instagramie pochwaliła się kadrami wnętrz, ponadto pochwaliła się, że wszystko powstało bez udziału projektantów.

,,Efekty tego, co wspólnie stworzyliśmy -bez wynajętych projektantów, zaczynają nas zachwycać coraz bardziej…”

Edyta Herbuś pokazała wnętrza NOWEGO domu. Urządziła go sama... ZDJĘCIA

Herbuś podkreśliła, że wystrój domu to dla niej nie tylko estetyka, ale też proces duchowy:

,,Tworzenie nowej przestrzeni do życia to głęboki proces. Wymaga odpowiedniego skupienia, zanurzenia się w sobie, w prawdziwych potrzebach, określania w detalach, formie, kolorach… To sztuka nie tylko kreacji, ale też odpuszczania przeszłości, pozostawiania rzeczy za sobą i otwieranie się na nowe… Ostatnie dni były dla mnie takim właśnie oczyszczeniem:) Kończymy urządzać dom, zaczęliśmy prace w ogrodzie, a w planach jeszcze „kreatywna stodoła””.

Edyta Herbuś pokazała wnętrza NOWEGO domu. Urządziła go sama... ZDJĘCIA

Aktorka spędza w nowym domu dużo czasu,  między innymi gotując dla taty, brata i Piotra.

,,Nie pamiętam kiedy tak dużo czasu mogłam spędzić w domu, gotując przysmaki i karmiąc moich ulubionych chłopaków”

Edyta Herbuś pokazała wnętrza NOWEGO domu. Urządziła go sama... ZDJĘCIA

Jak Wam się podoba nowy dom Edyty Herbuś? Odważylibyście się na samodzielne wykończenie mieszkania, czy jednak wolicie skorzystać z pomocy specjalistów?

Dajcie znać w komentarzach.

Edyta Herbuś pokazała wnętrza NOWEGO domu. Urządziła go sama... ZDJĘCIA
Edyta Herbuś pokazała wnętrza NOWEGO domu. Urządziła go sama... ZDJĘCIA
Edyta Herbuś pokazała wnętrza NOWEGO domu. Urządziła go sama... ZDJĘCIA
Edyta Herbuś pokazała wnętrza NOWEGO domu. Urządziła go sama... ZDJĘCIA

Edyta Herbuś pokazała wnętrza NOWEGO domu. Urządziła go sama... ZDJĘCIA
