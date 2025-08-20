Edyta Zając w objęciach Michała Mikołajczaka na imprezie TVN-u! Taki widok to rzadkość! (FOTO)
Wyglądali jak para z żurnala!
Dziś (20 sierpnia) w południe odbyła się ramówka TVN-u. Na wydarzeniu stacja zaprezentowała nowości oraz znane wszystkim dotychczas programy i seriale, które będą gościć jesienią na naszych ekranach. Na evencie nie zabrakło całej plejady gwiazd związanej ze stacją, która brylowała na czerwonym dywanie. Uwagę fotoreporterów przykuła jednak Edyta Zając i jej ukochany Michał Mikołajczak, którzy tym razem postanowili pokazać się w duecie.
Edyta Zając to modelka, ale również prezenterka, która od lat robi karierę w show-biznesie. Na swoim koncie ma udział w takich produkcjach jak „Taniec z Gwiazdami” czy „Agent — Gwiazdy”. Poza tym poprowadziła m.in. takie programy jak „Dzień dobry TVN” czy „Hotel Paradise”, w którym zastąpiła Klaudię El Dursi. Michał Mikołajczak to natomiast aktor telewizyjny i teatralny znany m.in. z „Pierwszej Miłości”, „Na wspólnej” czy „Miasto 44”.
Nie da się ukryć, że para na konferencji TVN-u wyglądała obłędnie. Oboje postawili na elegancję bez zbędnego przepychu. Edyta wystroiła się w szary komplet składający się z marynarki i mini. On natomiast postawił na granatowy garnitur, białą koszulę i brązowe dodatki.
Para od kilku lat tworzy szczęśliwy związek, jednak ich relacja wciąż owiana jest tajemnicą. Wszystko dlatego, że aktor i modelka nie afiszują się zbytnio, mimo iż są osobami publicznymi. Warto również wspomnieć, że Edyta niegdyś była związana z Jakubem Rzeźniczakiem. W czerwcu 2016 r. wzięli ślub, a kilka lat później się rozwiedli. Obecnie jednak Edyta ulokowała swoje uczucia u boku przystojnego aktora, z którym jest koło 4 lata. Pierwsze plotki o ich relacji pojawiły się w 2021 roku.
Na temat swojego „ukrywania się” i relacji tak kiedyś mówili:
„Pary mają to do siebie, że wzbudzają ciekawość. Zwłaszcza pary z tak zwanego show-biznesu z jednego podwórka. My staramy się jakoś specjalnie się nie wzbudzać, nie podgrzewać tego zainteresowania (…). Jak ktoś już nam zrobi zdjęcie albo ktoś poprosi, że słuchajcie, stańcie, zróbcie, jesteśmy w oficjalnej sytuacji na jakiejś premierze czy na jakimś przyjęciu, no to dlaczego nie? Przecież nie wstydzimy się siebie” – mówił kiedyś Mikołajczak w jednym z wywiadów.
„Gdzieś tam przemycamy czasem trochę swojego życia, ale to w bardzo małym stopniu. Oczywiście to też jest tak, że gdzieś się pojawiamy. Michał wspiera mnie, ja wspieram jego, czy to na premierze jakiegoś jego spektaklu i oczywiście nie ukrywamy się. Natomiast jeśli ktoś gdzieś nas poprosi o zdjęcie, czy to zdjęcie zrobi, no to jest to naturalna część naszego funkcjonowania w mediach” – mówiła natomiast Zając w jednym w wywiadów.