Edyta Zając w objęciach Michała Mikołajczaka na imprezie TVN-u! Taki widok to rzadkość! (FOTO)

Edyta Zając i Michał Mikołajczak na ramówce TVN-u!

Edyta Zając to modelka, ale również prezenterka, która od lat robi karierę w show-biznesie. Na swoim koncie ma udział w takich produkcjach jak „Taniec z Gwiazdami” czy „Agent — Gwiazdy”. Poza tym poprowadziła m.in. takie programy jak „Dzień dobry TVN” czy „Hotel Paradise”, w którym zastąpiła Klaudię El Dursi. Michał Mikołajczak to natomiast aktor telewizyjny i teatralny znany m.in. z „Pierwszej Miłości”, „Na wspólnej” czy „Miasto 44”.

Nie da się ukryć, że para na konferencji TVN-u wyglądała obłędnie. Oboje postawili na elegancję bez zbędnego przepychu. Edyta wystroiła się w szary komplet składający się z marynarki i mini. On natomiast postawił na granatowy garnitur, białą koszulę i brązowe dodatki.