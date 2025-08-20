Klaudia El Dursi w obcisłym gorsecie OLŚNIEWA na ramówce TVN. Od porodu minęły dopiero trzy tygodnie! (FOTO)
Zaledwie kilka tygodni temu została mamą, a już bryluje na ściance TVN.
1 / 8
Środowe popołudnie należało do gwiazd stacji TVN.
Podczas prezentacji jesiennej ramówki na ściance pojawiły się największe nazwiska stacji.
Dorota Szelągowska w różowej mini z ogromną kokardą, Małgorzata Rozenek z fantazyjnym nakryciem głowy czy Kinga Rusin, która powróciła po dłuższej przerwie.
2 / 8
Nie mogło zabraknąć również Klaudii El Dursi. Prowadząca „Hotel Paradise” zjawiła się w jeansach z przetarciami, czarnej gorsetowej bluzce i dopasowanej marynarce, prezentując się świeżo i promiennie.
3 / 8
Patrząc na jej energię, trudno uwierzyć, że zaledwie pod koniec lipca po raz kolejny została mamą
4 / 8
Przypomnijmy, że w czasie ciąży Klaudię El Dursi w „Hotelu Paradise” zastąpiła Edyta Zając. T
eraz jednak Klaudia błyskawicznie wraca do swoich zawodowych zobowiązań i już niebawem zobaczymy ją w specjalnej odsłonie „Top Model ICONS”.
5 / 8
Jej obecność na ramówce TVN pokazuje, że nie zamierza zwalniać tempa, a show-biznes wita ją z otwartymi ramionami. Dla fanów to jasny sygnał, że Klaudia El Dursi jest gotowa na nowy etap kariery, a jej życie prywatne i zawodowe przeplatają się w imponującym tempie.
6 / 8
7 / 8
8 / 8