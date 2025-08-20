times-dark
Klaudia El Dursi w obcisłym gorsecie OLŚNIEWA na ramówce TVN. Od porodu minęły dopiero trzy tygodnie! (FOTO)

Zaledwie kilka tygodni temu została mamą, a już bryluje na ściance TVN.

/ 20.08.2025 /
Klaudia El Dursi OLŚNIEWA na ramówce TVN. Od porodu minęły dopiero trzy tygodnie! (FOTO)

Klaudia El Dursi wróciła na salony w rekordowym tempie. Trzy tygodnie po porodzie wygląda obłędnie!

Środowe popołudnie należało do gwiazd stacji TVN.

Podczas prezentacji jesiennej ramówki na ściance pojawiły się największe nazwiska stacji.

Dorota Szelągowska w różowej mini z ogromną kokardą, Małgorzata Rozenek z fantazyjnym nakryciem głowy czy Kinga Rusin, która powróciła po dłuższej przerwie.

Klaudia El Dursi wróciła na salony w rekordowym tempie. Trzy tygodnie po porodzie wygląda obłędnie!

Nie mogło zabraknąć również Klaudii El Dursi. Prowadząca „Hotel Paradise” zjawiła się w jeansach z przetarciami, czarnej gorsetowej bluzce i dopasowanej marynarce, prezentując się świeżo i promiennie.

 

Klaudia El Dursi wróciła na salony w rekordowym tempie. Trzy tygodnie po porodzie wygląda obłędnie!

Patrząc na jej energię, trudno uwierzyć, że zaledwie pod koniec lipca po raz kolejny została mamą

Klaudia El Dursi wróciła na salony w rekordowym tempie. Trzy tygodnie po porodzie wygląda obłędnie!

Przypomnijmy, że w czasie ciąży Klaudię El Dursi w „Hotelu Paradise” zastąpiła Edyta Zając. T

eraz jednak Klaudia błyskawicznie wraca do swoich zawodowych zobowiązań i już niebawem zobaczymy ją w specjalnej odsłonie „Top Model ICONS”.

Klaudia El Dursi wróciła na salony w rekordowym tempie. Trzy tygodnie po porodzie wygląda obłędnie!

Jej obecność na ramówce TVN pokazuje, że nie zamierza zwalniać tempa, a show-biznes wita ją z otwartymi ramionami. Dla fanów to jasny sygnał, że Klaudia El Dursi jest gotowa na nowy etap kariery, a jej życie prywatne i zawodowe przeplatają się w imponującym tempie.

Klaudia El Dursi wróciła na salony w rekordowym tempie. Trzy tygodnie po porodzie wygląda obłędnie!
Klaudia El Dursi wróciła na salony w rekordowym tempie. Trzy tygodnie po porodzie wygląda obłędnie!
Klaudia El Dursi wróciła na salony w rekordowym tempie. Trzy tygodnie po porodzie wygląda obłędnie!
