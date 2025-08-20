times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan Polscy celebryci

Gwiazdy TVN-u zawitały na ramówkę w Sopocie. Małgorzata Rozenek, Paulina Krupińska, Ewa Drzyzga…

Zakochani Edyta Zając i Michał Mikołajczak razem na ściance.

Edyta Zając Ewa Drzyzga Małgorzata Rozenek Michał Mikołajczak Mikołaj Roznerski Paulina Krupinska Tvn
/ 20.08.2025 /
Karolina T.
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

1 / 49

Małgorzata Rozenek-Majdan

W środę telewizyjne gwiazdy zjawiły się w sopockim hotelu na ramówce stacji.

Jesienna ramówka TVN przyciągnęła wielkie nazwiska m.in. Paulina Krupińska-Karpiel, Damian Michałowski, Krzysztof Skórzyński, Ewa Drzyzga, Dorota Szelągowska,  Małgorzata Rozenek-Majdan, Mikołaj Roznerski. 

Fot. Marcin Gadomski/AKPA

2 / 49

Małgorzata Rozenek-Majdan

Większość stacji decyduje się na imprezę ramówkową, aby zaprezentować dziennikarzom i widzom nową ofertę programową. Na pewno głównym punktem wydarzenia będzie zaprezentowanie uczestników Azji Express, ale też przedstawienie nowych formatów.

Fot. Marcin Gadomski/AKPA

3 / 49

Michał Nawrocki

Oczywiście nie zabraknie telewizyjnych hitów, jak „Kuchenne rewolucje” i  „MasterChef”.

W jesienne ramówce zobaczymy także kolejny sezon serialu „Szpital św. Anny” i programu „The Floor”. 

Fot. Marcin Gadomski/AKPA

4 / 49

Ewa Gawryluk
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

5 / 49

Edyta Zając i Michał Mikołajczak
akpa20250820_ram_tvn25_mg_138041

6 / 49

Klaudia Koścista, Ada Szczepaniak i Marta Wierzbicka
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

7 / 49

Krzysztof Miruć
Agnieszka Witkowska

8 / 49

Agnieszka Witkowska
Dorota Szelągowska

9 / 49

Dorota Szelągowska
Bartek Jędrzejak

10 / 49

Bartek Jędrzejak
Paulina Krupińska-Karpiel

11 / 49

Paulina Krupińska-Karpiel
Ewa Drzyzga

12 / 49

Ewa Drzyzga
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

13 / 49

Piotr Wojtasik
Mikołaj Roznerski

14 / 49

Mikołaj Roznerski
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

15 / 49

Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski
Na zdj.: Jesica Mercedes, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

16 / 49

Jesica Mercedes
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

17 / 49

Konferencja ramówkowa TVN
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

18 / 49

Iza Krzan
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

19 / 49

Wiktoria Gąsiewska
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

20 / 49

Wiktoria Gąsiewska
Katarzyna Niezgoda

21 / 49

Katarzyna Niezgoda
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

22 / 49

Izuagbe Ugonoh
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

23 / 49

Tomasz Iwan
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

24 / 49

Dorota Wellman
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

25 / 49

Michel Moran
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

26 / 49

Magda Gessler
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

27 / 49

Nikodem Rozbicki
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

28 / 49

Michał Danilczuk
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

29 / 49

Katarzyna Sokołowska
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

30 / 49

Aleksandra Rogowsk
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

31 / 49

Marcin Dowbor i Sandra Hajduk
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

32 / 49

Dawid Woliński, Katarzyna Sokołowska i Marcin Tyszka
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

33 / 49

Mateusz Glen
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

34 / 49

onferencja ramówkowa TVN
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

35 / 49

Jan Pirowski
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

36 / 49

Magda Łucyan
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

37 / 49

Dagmara Kaczmarek-Szałkow
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

38 / 49

Marta Kuligowska
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

39 / 49

Monika Olejnik
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

40 / 49

Piotr Kraśko
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

41 / 49

Anita Werner
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

42 / 49

Radosław Mróz
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

43 / 49

Piotr Jacoń
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

44 / 49

Robert Motyka i Zbigniew Chajzer
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

45 / 49

Dorota Gardias
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

46 / 49

Klaudia El Dursi
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

47 / 49

Oliwier Janiak
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

48 / 49

Martyna Wojciechowska
akpa20250820_ram_tvn25_mg_138041

49 / 49

Klaudia Koścista, Ada Szczepaniak i Marta Wierzbicka
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Ryszard Rynkowski wraca na scenę w cieniu skandalu! Prokuratura wciąż bada sprawę…
Newsy Polscy celebryci Skandale
Ryszard Rynkowski
Ryszard Rynkowski wraca na scenę w cieniu skandalu! Prokuratura wciąż bada sprawę…
Co dalej z jego procesem?
Kim jest obecny partner Agnieszki Kaczorowskiej? Ma czwórkę dzieci i… ZDJĘCIA
Aktualności Polscy celebryci
Agnieszka Kaczorowska Dzieci Gwiazd
Kim jest obecny partner Agnieszki Kaczorowskiej? Ma czwórkę dzieci i… ZDJĘCIA
Ich historia miłości jest dość burzliwa...
Edyta Zając w objęciach Michała Mikołajczaka na imprezie TVN-u! Taki widok to rzadkość! (FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Związki gwiazd
Edyta Zając Michał Mikołajczak
Edyta Zając w objęciach Michała Mikołajczaka na imprezie TVN-u! Taki widok to rzadkość! (FOTO)
Wyglądali jak para z żurnala!
Klaudia El Dursi w obcisłym gorsecie OLŚNIEWA na ramówce TVN. Od porodu minęły dopiero trzy tygodnie! (FOTO)
Czerwony dywan Newsy Polscy celebryci Styl gwiazd
Jesienna Ramówka Klaudia El Dursi
Klaudia El Dursi w obcisłym gorsecie OLŚNIEWA na ramówce TVN. Od porodu minęły dopiero trzy tygodnie! (FOTO)
Zaledwie kilka tygodni temu została mamą, a już bryluje na ściance TVN.
Szczupluteńka Ewa Drzyzga na ramówce TVN-u. Wyglądała jak niteczka! (FOTO)
Aktualności Polscy celebryci
Ewa Drzyzga Stylizacje Gwiazd
Szczupluteńka Ewa Drzyzga na ramówce TVN-u. Wyglądała jak niteczka! (FOTO)
Aż trudno uwierzyć, jak bardzo zmieniła się dziennikarka!
Małgorzata Rozenek-Majdan z kosmicznym ustrojstwem na głowie. Co to jest?!
Aktualności Polscy celebryci
Małgorzata Rozenek Małgorzata Rozenek-majdan
Małgorzata Rozenek-Majdan z kosmicznym ustrojstwem na głowie. Co to jest?!
Tak się ubrała na konferencję ramówką TVN-u. Wyszło stylowo?
Zoë Kravitz i Austin Butler podsycają plotki o romansie na premierze. „On złamie jej serce” (FOTO)
Czerwony dywan Gwiazdy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Austin Butler Romans
Zoë Kravitz i Austin Butler podsycają plotki o romansie na premierze. „On złamie jej serce” (FOTO)
Znajomi aktorki biją na alarm... Boją się, że romans z Austinem skończy się dramatem.
Nowe kadry z domu na wsi Agnieszki Dygant zapierają dech w piersiach. Tam jest jak w raju! ZDJĘCIA
Aktualności Polscy celebryci
Agnieszka Dygant Domy Gwiazd
Nowe kadry z domu na wsi Agnieszki Dygant zapierają dech w piersiach. Tam jest jak w raju! ZDJĘCIA
Trudno oderwać wzrok od stylowych mebli!
Prawniczka o rozwodzie Kaczorowskiej i Peli: „Wynika to nie tylko z obciążenia warszawskich sądów”
Aktualności Polscy celebryci
Agnieszka Kaczorowska Eliza Kuna
Prawniczka o rozwodzie Kaczorowskiej i Peli: „Wynika to nie tylko z obciążenia warszawskich sądów”
Teraz już wszystko jasne!
„Diamenty” – kobiety, pasja i tajemnice
Czerwony dywan
Gwiazdy Kino
„Diamenty” – kobiety, pasja i tajemnice
Nowy film Ferzana Özpetka w kinach od 22 sierpnia!
Izabella Krzan DEBIUTUJE na Top of the Top Sopot Festival! Zachwyciła prześwitującą, zmysłową kreacją (FOTO)
Czerwony dywan
Izabella Krzan TOP OF THE TOP Sopot Festiwal 2025
Izabella Krzan DEBIUTUJE na Top of the Top Sopot Festival! Zachwyciła prześwitującą, zmysłową kreacją (FOTO)
Prezenterka po raz pierwszy poprowadziła festiwal.
Zjawiskowa Paulina Krupińska na Top of the Top Sopot Festival! Wystąpiła w odważnym dekolcie i tysiącach cekinów (FOTO)
Czerwony dywan
Paulina Krupinska TOP OF THE TOP Sopot Festiwal 2025
Zjawiskowa Paulina Krupińska na Top of the Top Sopot Festival! Wystąpiła w odważnym dekolcie i tysiącach cekinów (FOTO)
Zostanie srebrną bogini festiwalu?
Dorota Zawadzka wciąż surowa… oceniła uczestników „TzG”: „Aktor jednej roli”
Aktualności Polscy celebryci
Dorota Zawadzka Maja Bohosiewicz
Dorota Zawadzka wciąż surowa… oceniła uczestników „TzG”: „Aktor jednej roli”
Oberwało się też Mai Bohosiewicz i innym uczestnikom!
Mem z Małgorzatą Rozenek-Majdan podbił sieć. Ciekawe, co na to Doda!
Aktualności Polscy celebryci
Doda Małgorzata Rozenek-majdan
Mem z Małgorzatą Rozenek-Majdan podbił sieć. Ciekawe, co na to Doda!
Wspomniano o jej wielkim hicie!
Internauci zażenowani filmem ze ślubu Wersow i Friza: „Wam już peron kompletnie odjechał”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Friz Wersow
Internauci zażenowani filmem ze ślubu Wersow i Friza: „Wam już peron kompletnie odjechał”
Te komentarze mówią wszystko...
Pogrzeb Jerzego Dziewulskiego. Smutni Kalisz i Miller pożegnali przyjaciela! ZDJĘCIA
Aktualności Polscy celebryci
Jerzy Dziewulski Nie żyje
Pogrzeb Jerzego Dziewulskiego. Smutni Kalisz i Miller pożegnali przyjaciela! ZDJĘCIA
Grób znanego policjanta tonął w wieńcach...
 