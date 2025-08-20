Gwiazdy TVN-u zawitały na ramówkę w Sopocie. Małgorzata Rozenek, Paulina Krupińska, Ewa Drzyzga…
Zakochani Edyta Zając i Michał Mikołajczak razem na ściance.
W środę telewizyjne gwiazdy zjawiły się w sopockim hotelu na ramówce stacji.
Jesienna ramówka TVN przyciągnęła wielkie nazwiska m.in. Paulina Krupińska-Karpiel, Damian Michałowski, Krzysztof Skórzyński, Ewa Drzyzga, Dorota Szelągowska, Małgorzata Rozenek-Majdan, Mikołaj Roznerski.
Większość stacji decyduje się na imprezę ramówkową, aby zaprezentować dziennikarzom i widzom nową ofertę programową. Na pewno głównym punktem wydarzenia będzie zaprezentowanie uczestników Azji Express, ale też przedstawienie nowych formatów.
Oczywiście nie zabraknie telewizyjnych hitów, jak „Kuchenne rewolucje” i „MasterChef”.
W jesienne ramówce zobaczymy także kolejny sezon serialu „Szpital św. Anny” i programu „The Floor”.
