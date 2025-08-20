Coraz młodsza Martyna Wojciechowska bryluje na Festiwalu w Sopocie! Przy okazji przekazała radosne wieści! (FOTO)
Tylko spójrzcie na ten młodzieżowy look!
Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival 2025 właśnie trwa! Jak zwykle wydarzenie stało się muzyczną ucztą, a Opera Leśna w Sopocie zgromadziła całą plejadę gwiazd ze świata show-biznesu i artystów. Tym razem uwagę fotoreporterów przyciągnęła m.in. Martyna Wojciechowska, która wyglądała niczym nastolatka.
Dziennikarka, podróżniczka i działaczka społeczna kradła spojrzenia za sprawą swojego looku. Tym razem Wojciechowska postawiła na wygodę i nowoczesność. Na górę założyła biały, luźny t-shirt, a całą robotę zrobiły srebrne spodnie w stylu „baggy jeans”. Całość dopełniłą biżuteria i szpilki. Do tego delikatny makijaż i rozpuszczone włosy włosy podkręciły jej urodę. Od jakiegoś czasu zdaje się, że 50-latka wygląda coraz młodziej, a jej modne i młodzieżowe stylizacje odejmują lat.
Warto dodać, że Martyna Wojciechowska podczas tuż przed Top of the Top Sopot Festival w rozmowie z Pauliną Krupińską przekazała niesamowite wieści. Jak się okazuje, jej kultowy program „Kobieta na krańcu świata” powraca do TVN, a odcinki mają być nawet dwukrotnie dłuższe.
