Coraz młodsza Martyna Wojciechowska bryluje na Festiwalu w Sopocie! Przy okazji przekazała radosne wieści! (FOTO)

Martyna Wojciechowska na "Top of the Top Sopot Festival"

Dziennikarka, podróżniczka i działaczka społeczna kradła spojrzenia za sprawą swojego looku. Tym razem Wojciechowska postawiła na wygodę i nowoczesność. Na górę założyła biały, luźny t-shirt, a całą robotę zrobiły srebrne spodnie w stylu „baggy jeans”. Całość dopełniłą biżuteria i szpilki. Do tego delikatny makijaż i rozpuszczone włosy włosy podkręciły jej urodę. Od jakiegoś czasu zdaje się, że 50-latka wygląda coraz młodziej, a jej modne i młodzieżowe stylizacje odejmują lat.